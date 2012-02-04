به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا صالح ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: جشنواره بین المللی فرهنگی هنری طوبی با هدف تجلیل از اصحاب فرهنگ، هنر و تبلیغ، شناسایی و معرفی استعدادها و توانمندی‌های فرهنگی، هنری و تبلیغی طلاب، زمینه سازی برای شناخت و تعارف فرهنگی ملل نسبت به یکدیگر و تقویت و ترویج مهارت‌های فرهنگی هنری و رسانه‌ای و جهت دهی به آثار فرهنگی و هنری برای تولید محتوای مناسب با ارزشهای دینی برگزار می شود.



برگزاری در 7 رشته



وی با اشاره به برگزاری این جشنواره در هفت رشته اظهار داشت: این جشنواره در بخش هنرهای ادبی، هنرهای تجسمی، صنایع دستی و مهارتهای فرهنگی و تبلیغی برای طلاب غیرایرانی و خانوده های آنان برگزار می شود.



صالح اضافه کرد: این جشنواره در 33 رشته برگزار می‌شود که در مرحله اول 16 هزار اثر به دبیرخانه چهارمین جشنواره طوبی ارسال شد.



پذیرش 11 هزار اثر



معاون فرهنگی و تربیتی المصطفی(ص) بیان داشت: در ارزیابی اولیه‌ای که انجام شده است 11 هزار اثر پذیرفته شدند که از 52 ملیت بود.



دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی، هنری و تبلیغی طوبی با اشاره به بیداری اسلامی اظهار داشت: در بخش شعر 20 اثر، هشت اثر در قطعه ادبی، پنج اثر در داستان، 100 اثر در گرافیک و 200 اثر در بخش عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و در همه این بخش‌ها موضوع بیداری اسلامی مطرح بوده است.

