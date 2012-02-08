به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها غرب و بویژه آمریکا به عنوان مهد اقتصاد آزاد دچار تنشهای فراوان و اعتراضات گسترده مردمی به فاصله طبقاتی بر آمده از سیستم اقتصاد آزاد است. از ماه ها پیش اعتراضاتی از درون این سیستم و از نقطه مرکزی آن یعنی "وال استریت" آغاز شد. معترضان که خود را متشکل از 99 درصد از جامعه غرب می دانند بر سلطه یک درصد از بانکداران اعتراض دارند. بسیاری از رسانه ها این تنش ها را اعتراضاتی علیه سرمایه داری عنوان می کنند، اما برخی دیگر سیستم مالی و سیاسی فاسد حاکم بر غرب و بویژه آمریکا را مسبب این بحران می دانند.

"لوری گلداستاین" سردبیر روزنامه کانادایی "تورنتو سان" از جمله افراد وابسته از جریان دوم است. وی طی مقاله ای که اخیراً در این روزنامه به چاپ رسانده اعلام می کند که فریب های مالی در وال استریت و فساد سیاسی در واشنگتن منجر به بحران سیاسی کنونی شده و این اعتراضات هرگز به منزله حمله به کاپیتالیسم نیست.

وی در پاسخ به پرسشی در این باره که راه حل جایگزین برای اصلاح سیستم فاسد در حوزه اقتصادی در غرب چیست، به خبرگزاری مهر گفت: در پاسخ به این پرسش باید بگویم که باید برخی مدیران وال‌استریت را به اتهام فریب به زندان ها بیندازند.

وی در ادامه می گوید: همچنین باید کنگره قانون سود و منافع را بازنویسی کند و سیاستمدارانی را که این قوانین را نقض می کنند باید تحت تعقیب قرار داد.

وی در ادامه در پاسخ به این سؤال چرا کاپیتالیسم این سیاستمداران و سیستم های بانکی را در خود پرورش داده و راه حل این کار چیست می گوید: راه حل موضوع، تنظیم مجدد مکانیزم قوانین و مقررات است، مقرراتی که پس از شوک بازارهای سرمایه و بورس در سال 1929 تدوین شده بود و در اواخر دهه 1990 از سوی کاخ سفید و کنگره آمریکا کنار گذاشته شد.

این کارشناس درباره راه حل خروج از بحران و اینکه چه سیستمی را باید پیاده کرد می گوید: مسلماً کمونیسم راه حل نیست. زیرا که این سیستم خود فاسد شد و رفیق بازی در کاپیتالیزم نیز همه چیز را بدتر کرد. راه حل این است که شروع کنیم تا برخی سران وال استریت و بانکداران را روانه زندان کنیم.

گلداستاین در ارتباط با احتمال استقلال سیاستمداران از صاحبان ثروت در آمریکا در آینده نیز می گوید: تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده اما چنین اتفاقی زمانی می تواند بوجود آید که طبقات متوسط شروع به بی اعتنایی به مزخرفات و حرف‌های بی معنی باراک اوباما و دیگران بکنند.