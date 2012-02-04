بهره برداری از سامانه ارتباطات مردمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مدیر سامانه ارتباط مردمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، قبل از ظهر شنبه در حاشیه مراسم افتتاح این مرکز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این سامانه در راستای تقویت و افزایش رضایت مردم از حوزه بهداشت و درمان و امکان برقراری ارتباط دو طرفه با مردم راه اندازی شده است.

جواد حدادی افزود: شماره "191" برای مشهدی ها و شمار تماس "8713650" با پیش شماره 0511برای شهرستانها از پانزدهم بهمن ماه فعال و پاسخگوی مردم است.

حدادی اعتبار راه اندازی این مرکز را 150میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این سامانه دارای بخش هایی از جمله اطلاع رسانی است که در این بخش نشانی و شماره های دانشگاه به مردم ارائه می شود.

وی بخش صندوق صوتی مسئولین که برای ضبط پیام های مردم طراحی شده و پرسش و پاسخ در خصوص اطلاعات پزشکی و دریافت شکایات را که شامل ضبط شکایت و پیگیری توسط کارشناسان و مسئولان و پاسخگویی می شود از دیگر بخش های این سامانه عنوان کرد.

وی انتقادات و پیشنهادها و نظر سنجی را از دیگر بخش های سامانه ارتباطات مردمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برشمرد و افزود: 5 کارشناس متخصص در این مرکز نظارت، مدیریت و پاسخگویی بر این سامانه را به عهده دارند.