کلنگ پروژه استادیوم ورزشی 5000 نفری مهاباد به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه استادیوم ورزشی 5000 نفری مهاباد از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به استان است عملیات اجرایی آن امروز با حضور استاندار، جمعی از مئسولان آذربایجان غربی و شهرستان مهاد آغاز شد.

در آیین کلنگ زنی این پروژه علی ملااحمدی، مدیرکل ورزش و جوانان استان به ارائه مشخصات این پروژه مهم ورزشی برای استفاه جوانان شهرستان مهاباد پرداخت و ابراز امیدواری کرد که با تلاش و همت مهندسین و نیز کارفرمای این پروژه، این استادیوم تا پایان سال 93 آماده بهره برداری شود .

استادیوم ورزشی 5000 نفری مهاباد با زیربنای 25000 مترمربع در فضایی به مساحت130 هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی( شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور) توسط اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی مورد مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .

بهره برداری از مجموعه ورزشی کارگران مهاباد

مجموعه ورزشی کارگران مهاباد، روز شنبه با حضور استاندار آذربایجان غربی مورد بهره برداری قرار گرفت.

این مجموعه ورزشی، در زمینی به مساحت 33هزار متر مربع و زیربنای یک هزار و 800 متر مربع با اعتباری افزون بر 18میلیارد ریال احداث شده است.

اعتبار احداث این مجموعه که بخش هایی نظیر سالن چند منظوره، زمین چمن، ساختمان اداری، نگهبانی و سرایداری را شامل می شود، از محل اعتبارات دور نخست سفر هیئت دولت و رئیس جمهوری به مهاباد تامین شده است.

در آیین بهره برداری از این طرح، مدیران کل کار و امور اجتماعی و تعاون و ورزش و جوانان آذربایجان غربی حضور داشتند.