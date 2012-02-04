سنندج میزبان همایش منادیان وحدت است/دریافت 170 مقاله

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: سومین همایش منادیان وحدت با حضور علمای شیعه و سنی از سراسر ایران اسلامی و با حضور مهمانان خارجی همزمان با دهه مبارک فجر و ایام هفته وحدت در سنندج برگزار می شود.

وی عنوان کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در راستای انجام وظایف ذاتی و برنامه های کاری خود اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار داده است و از سال 88 تاکنون همایش سراسری منادیان وحدت برگزار می شود که هر سال از لحاظ کمی و کیفی بر سطح این همایش افزوده می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان بیان کرد: برای اولین بار همایش منادیان وحدت از سال 88 در سنندج برگزار شد و بعد از آن و به همت اداره کل تبلیغات اسلامی و با مشارکت سایر دستگاه های متولی امور فرهنگی و دینی این همایش به صورت سالانه و با جدیت فراوانی برگزار می شود و انتظار می رود که این مهم در سالهای آینده نیز پیگیری شود.

وی به اهداف اصلی برگزاری همایش سوم منادیان وحدت در استان کردستان اشاره کرد و افزود: هفته وحدت دستاورد بزرگ نظام اسلامی و امام خمینی (ره) است و به همین دلیل برگزاری برنامه های این چنین می تواند در راستای تحکیم پایه های وحدت و همدلی در جامعه موثر و مفید باشد.

حجت الاسلام صفی یاری گفت: تجلیل از جایگاه و مقام پیشگامان وحدت در استان کردستان، معرفی استان فرهنگی کردستان به عنوان الگوی همبستگی بین علما و روحانیان شیعه و سنی و همچنین تقویت و به روز رسانی جنبه های عملی و عینی وحدت از دیگر اهداف اصلی برگزاری این همایش به شمار می رود.

وی به میزان مقالات رسیده به دبیرخانه این همایش اشاره کرد و یادآور شد: در مجموع 170 مقاله از 180 نویسنده از سراسر کشور به دبیرخانه همایش رسیده است و هم اکنون اعضای هیئت داوران در حال جمع آوری نهایی آراء و نظرات خود در راستای معرفی و تجلیل از مقالات برتر هستند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان به افزایش 112 درصدی ارسال مقاله به دبیرخانه این همایش در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته 75 مقاله به دبیرخانه همایش رسید که در سال جاری این آمار به 170 مقاله افزایش پیدا کرده است و این مهم نشان دهنده تاثیر و جایگاه برگزاری همایش های این چنین در کردستان است.

حجت الاسلام صفی یاری در پایان گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است که همایش منادیان وحدت در روز دوشنبه هفته جاری و با حضور مسئولان ارشد استان کردستان برگزار شود که در آئین پایانی این همایش علاوه بر معرفی مقالات برتر، از چهره های شاخص در راستای تحکیم وحدت در این استان نیز تجلیل می شود.



