گفتمان انقلاب اسلامی به گفتمانی جهانی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا صالح ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی به مناسبت دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی با اشاره به پیشرفت‌های انقلاب در عرصه‌های مختلف گفت: اگر نگاهی محققانه به قبل و بعد از انقلاب بیندازیم خواهیم دید که همه ابعاد اجتماعی، سیاسی و ... رشد داشته است.



صالح اضافه کرد: حضرت امام خمینی(ره) انقلاب ایران را انقلابی فرهنگی بیان کرد که رشد تحصیلات عالی، توسعه مفاهیم دینی و قرآنی و ... بیانگر رشد فرهنگی انقلاب است.



صدور انقلاب از طریق فکر و اندیشه است



وی با اشاره به تأثیرگذاری انقلاب اسلامی در عرصه بین‌المللی تصریح کرد: این دستاورد درحوزه اندیشه و فکر است و برخلاف تصور دشمن صدور انقلاب از طریق جنگ نیست بلکه از طریق فرهنگی انجام می‌شود.



معاون فرهنگی تربیتی جامعة‌المصطفی(ص) العالمیه، این نهاد را یکی از دستاوردهای انقلاب دانست و اظهار داشت: در حال حاضر گفتمان تشیع و انقلاب اسلامی در جهان تبدیل به گفتمان عمومی شده است و در میان مردم دنیا خریدار دارد.



وی با تبریک دهه فجر عنوان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی مرهون مجاهدات امام و شهداست و باید قدردان آنان باشیم که امروز سرمایه گرانبهای انقلاب از این طریق به دست ما رسیده است.



صالح با اشاره به رشد و توسعه فرهنگ قرآنی در کشور و عرصه بین المللی تصریح کرد: نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی در این میان بسیار زیاد است و امروز قرآن به یکی از مهمترین عوامل و وجوه در بیداری اسلامی مطرح است.

