10 هزار متر مربع از فضاهای آموزشی خراسان جنوبی نوسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا بیکی ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از راهنمایی شبانه روزی شهرستان قاین اظهارکرد: در دهه فجر امسال 18 پروژه نوسازی مدارس در استان افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: از این تعداد پنج پروژه آموزشی با 46 کلاس درس، چهار پروژه مقاوم سازی با 35 کلاس درس، یک باب خوابگاه آموزشی، دو سالن چند منظوره، دو سالن ورزشی، یک باب کانون فرهنگی و تربیتی و دو باب نمازخانه بوده است.

بیکی اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها را 35 میلیارد و 483 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: از مجموع پروژه های نوسازی مدارس استان دو پروژه با اعتبار9 میلیارد و 851 میلیون ریال در شهرستان قاین به بهره برداری می رسد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی در خصوص پروژه نوسازی راهنمایی شبانه روزی شهرستان قاین گفت: این پروژه با زیر بنای یک هزار و 820 تر مربع احداث شده است.

بیکی اعتبار این پروژه را هشت میلیارد 991 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: این اعتبار از محل اعتبارات ملی تامین شده است.