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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۱۸

آیت الله اسلامی :

مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس حضور گسترده داشته باشند

مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس حضور گسترده داشته باشند

تاکستان- خبرگزاری مهر: نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری خواستار حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اسلامی ظهر شنبه در دیدار با استاندار قزوین اظهارداشت: افتتاح طرحهای عمرانی در دهه فجر موجب رونق اقتصادی مناطق مختلف و توزیع عادلانه امکانات در استان و جلب رضایت مردم می شود.
 
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: امیدواریم با پیگیری مسئولان استان پرونده راه های اصلی تاکستان تا پایان دولت دهم بسته شود و راه نیمه تمام در این شهرستان نداشته باشیم.
 
وی ضمن تشکر از پیگیری استاندار و مسئولین شهرستان و نیز نماینده مجلس در اجرای طرح انتقال راه آهن از داخل تاکستان به خارج از شهر، طرح ایستاده کردن باغات انگور، خواستار حل مشکل ترافیک چهار راه غفاری و بانک ملی و تسریح در ساخت زیرگذر تاکستان به اک شد.
 
امام جمعه تاکستان همچنین خواستار حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی شد.
 
کد مطلب 1525326

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