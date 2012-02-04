مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس حضور گسترده داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اسلامی ظهر شنبه در دیدار با استاندار قزوین اظهارداشت: افتتاح طرحهای عمرانی در دهه فجر موجب رونق اقتصادی مناطق مختلف و توزیع عادلانه امکانات در استان و جلب رضایت مردم می شود.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: امیدواریم با پیگیری مسئولان استان پرونده راه های اصلی تاکستان تا پایان دولت دهم بسته شود و راه نیمه تمام در این شهرستان نداشته باشیم.

وی ضمن تشکر از پیگیری استاندار و مسئولین شهرستان و نیز نماینده مجلس در اجرای طرح انتقال راه آهن از داخل تاکستان به خارج از شهر، طرح ایستاده کردن باغات انگور، خواستار حل مشکل ترافیک چهار راه غفاری و بانک ملی و تسریح در ساخت زیرگذر تاکستان به اک شد.

امام جمعه تاکستان همچنین خواستار حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی شد.

