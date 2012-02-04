بهره برداری از ۳۱ پروژه بخش کشاورزی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار قم در مراسم بهره برداری از 31 پروژه در بخش کشاورزی این استان طی سخنانی گفت: به بخش کشاورزی متناسب با سایر بخش‌ها در کشور توجه نکرده‌ایم و باید این موضوع را جبران کنیم.



حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پوراظهار داشت: به رغم پیشرفت‌های صورت گرفته در بخش کشاورزی در کل کشورباید اعتراف کنیم که به بخش کشاورزی متناسب با سایر بخش‌ها توجه نکرده‌ایم.



وی با اشاره به اینکه عدم توجه به بخش کشاورزی جبران می‌شود، افزود: این حرکت شروع شده و نهضت توسعه کشاورزی کار جدیدی است که دولت با جدیت برنامه ریزی نموده و تعقیب خواهد کرد.



وی تصریح کرد: در قالب نهضت توسعه کشاورزی دو میلیون هکتار از اراضی قابل کشت باید زیر کشت برود و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد شود.



وی گفت: همه اصحاب کشاورزی و دست اندرکاران بخش کشاورزی در قم باید خودشان را مهیا کنند و تمام زمین‌های قابل کشت باید شناسایی و آماده سازی شود و آب آن‌ها هم تامین شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: رژیم منحوس پهلوی یکی از آسیب‌هایی که به این کشور وارد کرد نابودی بخش کشاورزی بود و در یک سیاست تحمیلی و اجرا شده توسط رژیم پهلوی و برنامه ریزی شده توسط استعمار جهانی و آمریکا، کشاورزی کشور را نابود کردند به گونه‌ای که در سال‌های پایانی رژیم مزدور پهلوی ایران وارد کننده همه محصولات بود.



وی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رغم محدودیت‌ها و مشکلات؛ توجه به بخش کشاورزی هم همپای توجه به سایر بخش‌ها شکل گرفت، به گونه‌ای که ما در استان قم که محدودیت آب و خاک داریم مجموع محصولات کشاورزی ما در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ۱۹۶ هزار تن بود که این رقم در سال ۸۹ به ۷۰۰ هزار تن رسیده است و این در حالیست که ۱۱ هزار هکتار زمین‌های اطراف شهر و حومه که زمین‌های زراعی و باغی بوده است تغییر کاربری داده شده است.



استاندار قم در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه استان قم به رغم اینکه ۶۸ صدم خاک کشور را به خود اختصاص داده است در محصولات کشاورزی دامی جایگاه بسیار خوبی دارد، گفت: استان قم در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ جزء تولیدکنندگان بر‌تر کشور می‌باشد که عمده تولیدات دامی و زراعی ما هم صادر می‌شود.



وی اضافه کرد: استانی که ۶۸ صدم درصد خاک کشور را به خود اختصاص داده است ۷ درصد تولید تخم مرغ کشور، 2 و یک دهم درصد تولید مرغ و 3 و 7 دهم درصد تولید گوشت کشور را به خود اختصاص داده است.



حجت الاسلام موسی‌پور ادامه داد: در تولید ابزیان در سال ۵۸ تولید استان قم حدود ۴ تن سال بوده که این میزان در سال ۸۹ به حدود ۹۰۰ تن رسیده است و ما از رئیس سازمان جهاد کشاورزی خواسته‌ایم که با برنامه ریزی این رقم را به ۵ هزار تن برسانند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه احداث استخرهای دومنظوره به نفع بهره برداران می‌باشد، بیان داشت: بهره برداران این آبی را که می‌بایست به مزرعه می‌دادند با تسهیلاتی که در اختیار آنان قرار گرفته است ماهی پرورش می‌دهند و سود خوبی هم به آنان می‌رسد.



استاندار قم با اشاره به اینکه ۲۱۱ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت برای توسعه بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرده است، گفت: با برنامه ریزی که مسئولان سازمان جهاد کشاورزی و کشاورزان انجام می‌دهند، انشاءا... بتوانیم ظرف دو سال آینده زمین‌های قابل کشت را زیر کشت ببریم و از آبی که هم برای کشت استفاده می‌شود این نوع مزارع احداث شود تا بتوانیم از آب استفاده بهینه نمائیم.



استاندار قم در ادامه سخنان خود تصریح کرد: مسائل بخش کشاورزی و مشکلات بسیار زیاد است اما همت کشاورزان نیز برای رفع این مشکلات بالاست.



حجت الاسلام موسی‌پور با اشاره به اینکه موضوع اصلاح و تغییر الگوی کشت در قم بسیار مهم است که مسئولان مربوطه بایستی به آن توجه داشته باشند، خاطر نشان کرد: در استان قم باید متناسب با آب و خاکی که در اختیار داریم کشت کنیم، هر محصولی ممکن است در این استان به بار بیاید اما هزینه‌ها بالا می‌رود پس باید محصولات متناسب با اقلیم قم کشت شود.



وی با تاکید بر اینکه باید از تولیدات زراعی کم کم به سمت تولید محصولات باغی و کشت گلخانه‌ای برویم، بیان داشت: کارهای بسیار خوبی در این زمینه در استان قم صورت گرفته است اما نیاز است بیشتر توجه شود.



وی گفت: بحث آبخیزداری برای تقویت سفره‌های زیرزمینی بسیار مهم است و باید بیشتر مورد عنایت و توجه قرار گیرد و استفاده بهنیه از آب با روش‌های آبیاری جدید و مدرن و تسطیح اراضی و امثال این روش‌ها که مصرف آب را کاهش و تولید و کیفیت محصولات را افزایش می‌دهد، باید بیشتر مورد عنایت و توجه باشد.



تولید آبزیان در قم به ۵ هزار تن می‌رسد



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم نیز در این مراسم گفت: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته قصد داریم تولید آبزیان در قم را به ۵ هزار تن برسانیم.



رضا سیار با اشاره به اینکه جهاد یکی از مولودهای انقلاب است، اظهار داشت: این نهاد انقلابی بر حسب ضرورت از اول انقلاب شکل گرفت و توسعه عمران روستایی را در دستور کار خود قرار دارد و در دوران ۸ سال دفاع مقدس نیز توانست این انقلاب را یاری کند.



وی اضافه کرد: بعد از ورود به دهه ۷۰ و بحث خودکفایی و امنیت غذایی موضوع خودکفایی در دستور وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و در حوزه محصولات پروتئینی به سرعت خودکفایی ۱۰۰ درصدی در بحث محصولات پروتئینی به وقوع پیوست.



سیار ادامه داد: تولیدات کشاورزی نیز از حدود ۲۵ میلیون تن در سال ۵۸ به بیش از ۱۱۰ میلیون تن در سال ۸۹ رسید و امسال هم عدد و رقمی که پیش بینی کرده‌اند بالا‌تر از این رقم هست که این مهم به برکت تلاش و کوشش و اعتماد تولید کنندگان و مجموعه تلاش و همکاری همه عوامل تولید تحقق پیدا کرده است.



وی با اشاره به اینکه سازمان جهاد کشاورزی در خرداد ماه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و در شهریورماه به مناسبت هفته دولت و در آبان ماه به مناسبت سالگرد سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به استان قم اقدام به افتتاح پروژه‌های خود نموده است، بیان کرد: در این سه مناسبت گذشته بیش از ۳۰۰ پروژه به بهره برداری رسید که حاصل آن افزایش تولید و اشتغال و ایجاد امنیت غذایی بوده است و در فاصله حدود دو ماه و نیم گذشته نیز شاهد افتتاح ۳۱ پروژه دیگر هستیم که با همت تولید کنندگان و سرمایه گذاری آنان و اعتماد به دولت و کمک‌های بلاعوض دولتی این امر تحقق پیدا کرده است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به پروژه‌های قابل افتتاح بخش کشاورزی به مناسبت دهه فجر خاطر نشان کرد: در حوزه آب و خاک و امر لوله گذاری، آبخیزداری و منابع طبیعی، در حوزه دام و طیور و شیلات پروژه‌های شاخصی را داریم که انشاءا... با افتتاح این پروژه‌ها بتوانیم گام مهمی را در راستای ایجاد امنیت غذایی و توسعه کشاورزی برداریم.



رضا سیار با اشاره به اینکه از جمله پروژه‌های بخش کشاورزی به مناسبت دهه فجر بهره برداری از ۴ واحد بزرگ دامداری و مرغداری می‌باشد، گفت: در استان قم پتانسیل بسیار خوبی در مرغ تمخگذار وجود دارد و بیش از ۸۵ درصد تولید استان مازاد بر نیاز می‌باشد و مستعد و مهیا برای بحث صادرات است.



وی اضافه کرد: تولید کنندگان در استان قم سرمایه گذاری خوبی انجام داده‌اند و با ۶۶ هزار تن تولید تخم مرغ، بالغ بر ۸ درصد تخم مرغ کشور در استان قم تولید می‌شود.



سیار در ادامه سخنان خود به تولیدات دامی استان نیز اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به شرایط سختی که برای مبارزه با بیماری تب برفکی و تنظیم بازار در استان قم داشتیم، شرایط بسیار مناسبی پیش رو داریم و امیدواریم بتوانیم مشکلات را جبران کنیم.



وی در ادامه سخنان خود به تولیدات شیلات و آبزیان در استان قم اشاره کرد و گفت: امروز به عنوان نمونه‌ای از ۳۱ پروژه بخش کشاورزی استخر دو منظوره مزرعه البرز مورد بهره برداری قرار گرفت.



وی با اشاره به اینکه با همین مدلی که اینجا ساخته شده است می‌توانیم به راحتی تولید ماهی را به تولید ۵ هزار تن در سال برسانیم، بیان داشت: مدیریت بهره وری از آب را فقط با تکمیل چرخه توزیع، انتقال و ظرفیت آب برای آبیاری به موقع می‌توانیم کامل کنیم.



وی تصریح کرد: هدف اصلی بهره برداری از استخرهای ذخیره دو منظوره مدیریت آب است، زیرا با این روش هر زمانی که ما در شبانه روز و با هر دبی که بخواهیم می‌توانیم مزارع را آبیاری نمائیم.



وی با اشاره به اینکه طی 2 سال نیم گذشته میزان لوله گذاری با مشارکت کشاورزان به بیش از ۶۰۰ کیلومتر رسیده، عنوان کرد: در گذشته میزان بسیار زیادی از آب در انهار کشاورزی هدر می‌رفت و میزان آبی که در سر چاه داشتیم در سر قطعه زمین به یک سوم می‌رسید که با استفاده از روش مدیریت آب و تکمیل استخر ذخیره و انتقال آب به وسیله لوله و توزیع به وسیله آبیاری قطره‌ای و یا بارانی و سایر روش‌های نوین آبیاری این مشکل به طور کلی حل می شود.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اینکه در بحث احداث استخرهای دومنظوره با کمک استاندار قم توانسته‌ایم قدم‌های بسیار خوبی را برداریم، گفت: قصد داریم طی یک برنامه ریزی مشخص تولید را به مرز ۵ هزار تن در استان قم برسانیم که کاملا این اتفاق شدنی است.



وی اضافه کرد: در این استخر‌ها در دوره‌های تکمیلی با تجهیز به یک سیستم‌های هوادهی و فشرده می‌تواند تراکم پرورش ماهی تا دو برابر افزایش پیدا کند.



پرورش ماهی بدون آب در قم



سیار در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه سازمان برای انتقال دانش از کشورهای خارجی در جهت تولید شیلات اشاره کرد و گفت: در یک نشستی که با نماینده بلژیکی داشته‌ایم مقدمات پرورش ماهی تیلا پیا در استان قم فراهم شده است که تمام مقدمات فنی این کار فراهم هست.



وی اضافه کرد: شریک خارجی با چند دلیل متقن و محکم استان قم را به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب کرده است که در این طرح پرورش ماهی بدون آب و به شکل گلخانه‌ای انجام می‌شود.



وی بیان داشت: در این طرح فضا گلخانه‌ای است و مصرف آب فقط‌‌ همان میزان تبخیر است و با استفاده از یک باکتری که آب را تصفیه می‌کند و خود آن باکتری تغذیه ماهی و با تغذیه کنسانتره‌ای که انجام می‌شود میزان مصرف آب در موضوع پرورش ماهی صفر است.



وی گفت: دمای قم این اجازه را داده است که بهترین استان برای اجرای پایلوت این طرح انتخاب شود و با توجه به اینکه استان قم در کنار بازار بزرگ تهران و نزدیک به فرودگاه بین المللی است، این شریک خارجی تاکید دارد که طرح مذکور در استان قم اجرا شود.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مجوز صادرات خاویار پرورش داخلی صادر شد، بیان داشت: اتفاقاتی که در حوزه پرورش ماهی هم در استخرهای دو منظوره و خاویاری افتاد، این است که اجازه صادرات خاویار پرورش داخلی از مجاری قانونی و بین المللی گرفته شده است.



وی تصریح کرد: مهم‌ترین مشکلی که تولید کنندگان پیش رو داشتند مجوز صادرات خاویار پرورشی بود که مجامع بین المللی اجازه این کار را نمی‌دانند که با تلاش مسئولان این امر محقق گردید.



وی گفت: طی سال گذشته ۲۵ کیلو خاویار در قم تولید شد که امسال این رقم حداقل حدود ۴۰۰ و ۵۰۰ کیلو می‌باشد که این خبر نوید بخشی برای سرمایه گذاران استان قم می‌باشد.



بهره وری بزرگ‌ترین راهکار بخش کشاورزی است



مدیر کل آبزیان سازمان شیلات ایران نیز در این مراسم طی سخنانی گفت: بهره وری امروز بزرگ‌ترین راهکار بخش کشاورزی به خصوص در بحث آبزی پروری و شیلات است.



مهندس افراسیابی اظهار داشت: میانگین کشوری دامنه تولید در بخش آبزی پروری در متر مربع ۳۰ کیلوگرم است که این دامنه از ۱۰ کیلوگرم تا ۸۰ کیلوگرم متغیر می‌باشد و این به معنی آن است که دانش این موضوع در کشور بومی شده و انتظار ما این است که با توجه به بحث هدفمندی یارانه‌ها، آبزی پروران ما از این رویکرد استقبال کنند تا بتوانیم میزان افزایش تولید در متر مربع را حداقل در برنامه به ۵۰ کیلوگرم برسانیم.



وی اضافه کرد: در استان قم با توجه به وجود آبزی پروران علاقمند و دلسوز و با توجه به محدودیت‌های آبی این نوید را می‌دهد که شاهد جهش خوبی در تولیدات آبزی پروری باشیم و ما هم در بخش برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص موضوعاتی که این بخش را تهدید می‌کند از جمله سوخت یارانه دار، افزایش سهم دولت در بیمه، تولید نهاده‌های با کیفیت به خصوص بچه ماهی واردات و... تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم.



احداث استخرهای دو منظوره نیازمند تسهیلات بیشتری است



مدیر مزرعه البرز نیز در بخش دیگری از این مراسم طی سخنانی گفت: احداث استخرهای دو منظوره در استان قم نیازمند اختصاص تسهیلات بیشتری است.



کاشانیان با اشاره به اینکه حدود ۱۲ سال است که کار را در مزرعه البرز شروع کرده‌ایم، اظهار داشت: در مساحت این مزرعه حدود ۱۷۰ هکتار است که از این میزان ۵۰ هکتار زیر کشت پسته، ۳۰ هکتار ینجه، ۱۰ هکتار کلزا، ۲۵ هکتار گندم و ۳۰ هکتار جو می‌باشد.



وی ابراز کرد: استخرهای دو منظوره را حدود ۷ سال است که به صورت سنتی احداث نموده‌ایم و سالانه ۱۵ تا ۱۶ تن آبزیان تولید می‌نمائیم که امسال به سراغ احداث استخرهای مدرن رفته‌ایم که امروز شاهد افتتاح فاز اول از این پروژه می‌باشیم.



وی تصریح کرد: بهره برداری کامل از این طرح حدود ۵۰۰ میلیون تومان هزینه به همراه خواهد داشت که در فاز اول این پروژه حدود ۲۵۰ تومان میلیون هزینه نموده‌ایم.



وی تصریح کرد: برای احداث این استخر ۲۸۰ میلیون تومان وام دریافت نموده‌ایم و ۵۰ میلیون تومان به صورت بلاعوض توسط وزارت جهاد کشاورزی و استانداری قم در اختیار ما قرار گرفته است.



