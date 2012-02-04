جاسبی از روزنامه وطن امروز شکایت کرد

رضا شکیبایی سردبیر روزنامه وطن امروز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جاسبی در واپسین روزهای ریاست خود بر دانشگاه آزاد از روزنامه وطن امروز شکایت کرده است.
سردبیر وطن امروز در ادامه افزود: این شکایت در دادسرای رسانه مطرح شده و دادسرا در راستای این شکایت مدیرمسوول روزنامه را احضار کرده است.
وی بیان داشت: مراحل بازپرسی این شکایت در حال طی شدن است.
شکیبایی با بیان اینکه هر چند دانشگاه آزاد تا کنون تعامل خوبی با ما نداشته است گفت: انتظار ما این بود که آقای جاسبی در آخرین روزهای ریاست بر این دانشگاه دست از این گونه اقدامات بردارد.
سردبیر روزنامه وطن امروز همچنین خاطر نشان کرد: اصرار برخی جریان ها برای ایستادگی در برابر قانون و حفظ تسلط چند دهه ای خود بر اموال عمومی دانشگاه آزاد حیرت انگیز است و در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد.
سردبیر روزنامه وطن امروز از شکایت رئیس سابق دانشگاه آزاد در واپسین روزهای ریاست از این روزنامه خبر داد.
رضا شکیبایی سردبیر روزنامه وطن امروز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جاسبی در واپسین روزهای ریاست خود بر دانشگاه آزاد از روزنامه وطن امروز شکایت کرده است.
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