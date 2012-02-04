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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۴۹

در واپسین روزهای ریاست؛

جاسبی از روزنامه وطن امروز شکایت کرد

جاسبی از روزنامه وطن امروز شکایت کرد

سردبیر روزنامه وطن امروز از شکایت رئیس سابق دانشگاه آزاد در واپسین روزهای ریاست از این روزنامه خبر داد.

رضا شکیبایی سردبیر روزنامه وطن امروز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جاسبی در واپسین روزهای ریاست خود بر دانشگاه آزاد از روزنامه وطن امروز شکایت کرده است.
 
سردبیر وطن امروز در ادامه افزود: این شکایت در دادسرای رسانه مطرح شده و دادسرا در راستای این شکایت مدیرمسوول روزنامه را احضار کرده است.
 
وی بیان داشت: مراحل بازپرسی این شکایت در حال طی شدن است.
 
شکیبایی با بیان اینکه هر چند دانشگاه آزاد تا کنون تعامل خوبی با ما نداشته است گفت: انتظار ما این بود که آقای جاسبی در آخرین روزهای ریاست بر این دانشگاه دست از این گونه اقدامات بردارد.
 
سردبیر روزنامه وطن امروز همچنین خاطر نشان کرد: اصرار برخی جریان ها برای ایستادگی در برابر قانون و حفظ تسلط چند دهه ای خود بر اموال عمومی دانشگاه آزاد حیرت انگیز است و در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد.

کد مطلب 1525330

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