جاسبی از روزنامه وطن امروز شکایت کرد

رضا شکیبایی سردبیر روزنامه وطن امروز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جاسبی در واپسین روزهای ریاست خود بر دانشگاه آزاد از روزنامه وطن امروز شکایت کرده است.



سردبیر وطن امروز در ادامه افزود: این شکایت در دادسرای رسانه مطرح شده و دادسرا در راستای این شکایت مدیرمسوول روزنامه را احضار کرده است.



وی بیان داشت: مراحل بازپرسی این شکایت در حال طی شدن است.



شکیبایی با بیان اینکه هر چند دانشگاه آزاد تا کنون تعامل خوبی با ما نداشته است گفت: انتظار ما این بود که آقای جاسبی در آخرین روزهای ریاست بر این دانشگاه دست از این گونه اقدامات بردارد.



سردبیر روزنامه وطن امروز همچنین خاطر نشان کرد: اصرار برخی جریان ها برای ایستادگی در برابر قانون و حفظ تسلط چند دهه ای خود بر اموال عمومی دانشگاه آزاد حیرت انگیز است و در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد.