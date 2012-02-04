مسابقات بین المللی دو میدانی ثامن الحجج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین دوره مسابقات بین المللی ثامن الحجج که به مناسبت دهه فجر برگزار می شود شش تیم از کشورهای سوریه، افغانستان، ارمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و عراق به همراه هشت تیم داخلی حضور دارند.
این مسابقات با حضور 213 شرکت کننده در قالب دو بخش آقایان و بانوان برگزار می شود.
مسابقات بین المللی دو میدانی ثامن الحجج از ظهر شنبه آغاز شد و تا عصر روز یکشنبه، شانزدهم بهمن ماه در محل سالن دو میدانی باغبانباشی مشهد ادامه دارد.
مشهد - خبرگزاری مهر: به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی مسابقات بین المللی دو میدانی ثامن الحجج در مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در اولین دوره مسابقات بین المللی ثامن الحجج که به مناسبت دهه فجر برگزار می شود شش تیم از کشورهای سوریه، افغانستان، ارمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و عراق به همراه هشت تیم داخلی حضور دارند.
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