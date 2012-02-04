برگزاری کارگاه های ازدواج موجب کاهش طلاق مددجویان کمیته امداد البرز می شود

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان این که برگزاری کارگاه های آموزشی ازدواج برای مددجویان این نهاد موجب کاهش آمار طلاق در میان آنها می شود افزود: با توجه به اهمیت امر ازدواج، ضرورت دارد زوجهای جوان با آگاهی یافتن از وظایفی که بر عهده دارند، زندگی مشترک خود را آغاز کنند تا ضریب موفقیتشان افزایش یابد.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز ادامه داد: یکی از دوران حساس زندگی انسانها تشکیل زندگی مشترک و اهتمام به ازدواج است و این امر اهمیت فراوانی دارد.

این مسئول گفت: کمیته امداد در جهت ترویج امر مقدس ازدواج در بین خانواده های تحت حمایت خود هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ معنوی برنامه های خاص دارد.

کمیته امداد البرز ارائه برنامه آموزشی مدون را دنبال می کند

سالارکیا ادامه داد: به همین منظور، کمیته امداد البرز با ارائه برنامه آموزشی مدون حاوی مطالب و نکاتی که مورد نیاز این گروه باشد، ضمن بهره گیری از اساتید دانشگاه و حوزه نوعروسان را برای آغاز زندگی مشترک آماده می کند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز افزود: تعداد 700 نفر از نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز در دوره های آموزشی شرکت کردند.

این مسئول گفت: گروه های مشمول این طرح نوعروسانی هستند که تحت حمایت کمیته امداد بوده و عقد ازدواج بسته اند و در آستانه مراسم عروسی قرار دارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز ادامه داد: آموزش افراد در این زمینه، اثرات بسیار مثبتی داشته و موجب شده اغلب افرادی که این آموزشها را گذرانده اند، زندگی موفقتری داشته باشند.

سالارکیا ادامه داد: آمار طلاق در خانواده امداد نسبت به متوسط سایر اقشار جامعه نیز بسیار پایینتر است و این امر، بسیار مطلوب است.