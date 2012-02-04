لاوروف سه شنبه با اسد دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های الجزیره و العربیه به طور همزمان در خبری فوری گزارش دادند سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به همراه رئیس سازمان اطلاعات این کشور روز سه شنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار خواهند کرد.



خاطر نشان می شود روسیه از جمله مخالفان سرسخت تصویب پیش نویس قطعنامه ضد سوری کشورهای عربی و غربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد است.



از سوی دیگر العربیه مدعی شد تونس برای اخراج سفیر سوریه آماده می شود.