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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۳۸

خبر فوری/

لاوروف سه شنبه با اسد دیدار می کند

لاوروف سه شنبه با اسد دیدار می کند

رسانه های عربی لحظاتی پیش گزارش دادند وزیر امور خارجه روسیه به همراه رئیس سازمان اطلاعات این کشور روز سه شنبه برای بررسی اوضاع سوریه به این کشور می روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های الجزیره و العربیه به طور همزمان در خبری فوری گزارش دادند سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به همراه رئیس سازمان اطلاعات این کشور روز سه شنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار خواهند کرد.

خاطر نشان می شود روسیه از جمله مخالفان سرسخت تصویب پیش نویس قطعنامه ضد سوری کشورهای عربی و غربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

از سوی دیگر العربیه مدعی شد تونس برای اخراج سفیر سوریه آماده می شود.

کد مطلب 1525337

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