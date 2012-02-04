فقط این بار با برگزاری دو دیدار متوالی در آزادی موافقت کردیم

اردشیر درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری دیدارهای استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر با حریفانشان در ورزشگاه آزادی گفت: مسئولان سازمان لیگ تا به امروز به تعهد خود مبنی بر برگزاری رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه آزادی و در فواصل زمانی بیشتر از چهار روز عمل کردهاند.
وی در ادامه افزود: همین موضوع باعث شده که ما با توجه به اینکه تیم سایپا در زمین خود نمیتواند میزبان تیم استقلال باشد فقط این بار با سازمان لیگ در خصوص برگزاری این بازی همکاری کنیم.
درویشی با بیان اینکه در کمتر از 24 ساعت بعد از برگزاری دیدار سایپای البرز - استقلال، پرسپولیس نیز در زمین خود میزبان تیم فجرسپاسی است، افزود: البته ما در این خصوص استعلام لازم را از اداره هواشناسی گرفتهایم و براساس اعلام این سازمان طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه بارندگی نداریم. علاوه بر این نظر کارشناسی مسئول چمن ورزشگاه آزادی از نقطه نظر مسائل فنی نیز در خصوص برگزاری این دو دیدار مساعد بوده و اعلام کرده که مشکل خاصی در این خصوص وجود ندارد.
مدیرمجموعه ورزشی آزادی تاکید کرد: البته مسئولان سازمان لیگ به ما قول دادهاند که برگزاری دیدارهای دو تیم استقلال و پرسپولیس در کمتر از 24 ساعت در ورزشگاه آزادی دیگر تا پایان رقابتهای لیگ برتر تکرار نشود و ما نیز با در نظر گرفتن همه جوانب به دلیل تعامل خوبی که سازمان لیگ با ما تا به امروز داشته، این بار با برگزاری دو دیدار متوالی در ورزشگاه آزادی موافقت کردیم.
براساس اعلام سازمان لیگ برتر تیم استقلال در چارچوب هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز دوشنبه 17 بهمنماه در ورزشگاه آزادی به مصاف سایپای البرز میرود و یک روز پس از این بازی در همین چارچوب پرسپولیس در ورزشگاه آزادی پذیرای فجرشهید سپاسی شیراز خواهد بود.
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