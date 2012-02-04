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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۳۹

همزمان با دهه فجر/

4000 واحد مسکونی طرح مسکن مهر در جویبار افتتاح شد

4000 واحد مسکونی طرح مسکن مهر در جویبار افتتاح شد

جویبار - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه فجر، چهار هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر در جویبار افتتاح و بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران بعد از ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از بیش از چهار هزار واحد مسکن مهر مازندران در جویبار اظهار داشت: مازندران پایه گذار نظریه خود مالکی بوده که در این امر بسترسازی مناسب شده است.

وی افزود: اجرای پروژه های مسکن مهر در استان موجب ایجاد فرصت شغلی شده که با وجود مشکلات بسیار از بین نرفت.

سید علی اکبر طاهایی گفت: دولت برای ساخت مسکن مهر برای محرومان رقم قابل توجهی در کشور قرار داده است.

وی تصریح کرد: برای قشر کم درآمد جامعه دولت نهم و دهم مسکن مهر را ایجاد کرد تا همه مردم صاحب مسکن شوند.

طاهایی بیان داشت: سرمایه گذاران واحدهای تولیدی و صنعتی برای خانه دار شدن کرگران و نیروهای خود می توانند از تسهیلات بانکی با بهره پایین استفاده کنند.

استاندار مازندران افزود: انقلاب اسلامی موجب شد تا توسط جوانان و اندیشمندان بزرگی در عرصه علم و فناوری شاهد رشد و بالندگی هستیم.

وی گفت: مستضعفان با محوریت عالمان ربانی میدان دار عرصه اداره کشور شدند.

کد مطلب 1525343

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