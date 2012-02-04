4000 واحد مسکونی طرح مسکن مهر در جویبار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران بعد از ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از بیش از چهار هزار واحد مسکن مهر مازندران در جویبار اظهار داشت: مازندران پایه گذار نظریه خود مالکی بوده که در این امر بسترسازی مناسب شده است.

وی افزود: اجرای پروژه های مسکن مهر در استان موجب ایجاد فرصت شغلی شده که با وجود مشکلات بسیار از بین نرفت.

سید علی اکبر طاهایی گفت: دولت برای ساخت مسکن مهر برای محرومان رقم قابل توجهی در کشور قرار داده است.

وی تصریح کرد: برای قشر کم درآمد جامعه دولت نهم و دهم مسکن مهر را ایجاد کرد تا همه مردم صاحب مسکن شوند.

طاهایی بیان داشت: سرمایه گذاران واحدهای تولیدی و صنعتی برای خانه دار شدن کرگران و نیروهای خود می توانند از تسهیلات بانکی با بهره پایین استفاده کنند.

استاندار مازندران افزود: انقلاب اسلامی موجب شد تا توسط جوانان و اندیشمندان بزرگی در عرصه علم و فناوری شاهد رشد و بالندگی هستیم.

وی گفت: مستضعفان با محوریت عالمان ربانی میدان دار عرصه اداره کشور شدند.