دیگر کسی در ایران زیر خط فقر شدید نیست

عبدالله عمادی در گفتگو با مهر یکی از مهم ترین اقدامات و برنامه هایی که از سوی دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه انجام شده است را پرداخت یارانه های نقدی اعلام کرد و گفت: مهم ترین نتیجه اجرای هدفمندی یارانه ها، بهره مند شدن اقشار ضعیف باشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اگر تهران و سایر کلانشهرهای کشور را در محاسبه نگنجانیم، اکثریت افراد آسیب پذیر و محرومین که در شهرهای کوچک و روستاهای کشور زندگی می کنند، با اقدامات دولت از افزایش درآمدهای قابل توجهی برخوردار شده اند.

عمادی با اشاره به اینکه یارانه های نقدی به خانوارهای کم درآمد کمک کرد تا وضعیت زندگی آنها بهتر شود، خاطر نشان کرد: به عبارتی در کشور دیگر فردی با درآمد کمتر از یک دلار در روز و زیر خط شدید فقر وجود ندارد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هم اکنون همه افراد کشور دارای درآمد بالای یک دلار در روز که در مجموع ماهیانه 30 دلار است، هستند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مطلب را هم افزود که خط فقر و تعاریف آن یک مبنای جهانی دارد و همه کشورها نیز براساس آن رتبه بندی می شوند، با این حال در ایران دیگر فردی با درآمد کمتر از یک دلار در روز نداریم.