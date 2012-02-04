جشنواره هنرهای تجسمی فجر استان البرز کار خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی پیش جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز کار خود را در کرج آغاز کرد.



در افتتاحیه جشنواره هنرهای تجسمی که در محل نگار خانه فجر اداره کل ارشاد استان برگزار شد ، آثار نقاشی و خوشنویسی با موضوعات طبیعت، ترافیک شهری و آیات قرآنی در معرض دید عموم قرار گرفت.



دبیر جشنواره تجسمی فجر در البرز در حاشیه افتتاح جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات این جشنواره اظهارداشت: این جشنواره در دو بخش استانی و شهرستانی برگزار می شود و در مجموع 210 اثر از استان تهران و 210 اثر نیز از شهرستان کرج امروز همزمان با تهران افتتاح شد.



علیرضا اکبری افزود: در نگارخانه فجر استان البرز برترین های شهرستانی به نمایش درآمده است و مابقی آثار نیز در هنرستان هنرهای زیبای استان البرز واقع در عظیمه کرج در رشته های نقاشی، سفالگری، عکاسی، گرافیک، خوشنویسی، حجم ... از 14 تا 24 بهمن ماه به نمایش درخواهد آمد.



اکبری یادآور شد: کلیه آثار این جشنواره به فروش نیز می رسد.



از حاشیه های جالب آثار ارائه شده در جشنواره هنرهای تجسمی وجود یک اثر نقاشی در سبک کاشی های ریز و مشبک با تلفیق رنگ بود که هیچ تصویری را در برنداشت.



این اثر برگزیده مورد توجه مسئولان نیز قرار گرفت و از بین آثار متعدد جشنواره خیل کثیری مقابل این اثر برای دقایقی تجمع کرده بودند.



در این همایش جز خبرنگاران واحد مرکزی خبر و خبرگزاری مهر، هیچ رسانه دیگری برای پوشش مراسم حضور نیافته بود.

