پکن اجازه دیدار با مخالفانش را به مرکل نداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان روز گذشته با "ون جیابائو" نخست وزیر چین دیدار و در مورد همکاریهای اقتصادی گفتگو کرد.

در این دیدار جیابائو آمادگی خود را برای کمک به بحران بدهی های اتحادیه اروپا اعلام کرد و مرکل نیز خواستار سرمایه گذاری چین در آلمان شد.

این در حالی است که دولت چین مانع دیدار صدراعظم آلمان با یکی از فعال ترین مخالفان خود "مو شاپینگ" در سفارت آلمان در پکن شد. شاپینگ قرار بود به نمایندگی از مخالفان دولت چین از جمله "لئو ژیائوبو" برنده نوبل صلح که در بازداشت به سر می برد، با مرکل دیدار کند.

همچنین از دیدار مرکل با اعضای تحریریه روزنامه منتقد "نانفانگ ژومو" جلوگیری به عمل آمد. این دیدار قرار بود امروز شنبه انجام گیرد اما منابع دیپلماتیک چین از لغو آن خبر دادند.

پیش از این رسانه های غربی اعلام کرده بودند صدراعظم آلمان با هدف گفتگو با مقامات چینی برای جلوگیری از افزایش خرید نفت ایران پس از تحریم آتی اروپا راهی پکن می شود.