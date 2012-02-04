به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید رازه ظهر شنبه در نشست با بخشدار جزیره خارک اظهار داشت: با توجه به موقعیت جزیره خارک ماهانه 145 میلیون تومان به منظور عمل به تعهدات بلند مدت تامین اجتماعی شامل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازمانده به بیمه‌شدگان پرداخت می‌شود.

سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: خدمات کوتاه مدت تامین اجتماعی نیز به صورت مستمری بیمه بیکاری و غرامت ایام بیماری در 9 ماهه اول سال جاری پرداخت شده است.

وی با ارائه امار مشمولان این تعهدات نیز اظهار داشت: 11 هزار و 279 نفر از بیمه شدگان اصلی و 196 نفر مستمری بگیر و 30 نفر مقرری‌بگیر بیمه بیکاری از این تعهدات دریافت کرده‌اند.

رازه خواستار رفع مشکلات و چالش‌های بیمه‌شدگان در جزیره خارک شد و افزود: با همکاری و تعامل دوسویه و برگزاری نشست‌ها و ارتباط بین مسئولان این جزیره و تامین اجتماعی می‌توانیم بسیاری از این مشکلات را حل کنیم.

وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی بهتر می‌توان به وصول حق بیمه‌ها و مطالبات سازمان سرعت بخشید و برای رسیدن به این هدف مساعدت و همکاری مسئولین امر می تواند کارساز باشد.

رازه اضافه کرد: مجموعه اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر آمادگی کامل دارد تا با همکاری و همفکری مسئولان خارک، نسبت به قسط‌ ‌بندی بلند مدت بدهی‌های موجود کارفرمایان اقدام کند.

بخشدار خارک نیز در این نشست ضمن تقدیر از حضور مسئولان اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر در این جزیره اظهار داشت: امیدواریم به زودی شاهد برطرف شدن همه مشکلات تامین اجتماعی در جزیره خارک باشیم.

مجید محمودی اضافه کرد: اداره تامین اجتماعی بخش خارک یکی از فعال‌ترین ادارات در این بخش است و در خدمات‌رسانی مطلوب به مردم همواره تلاش بسیار زیادی را به خرج داده‌اند.