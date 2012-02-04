نخستین پژوهشگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شبستری بعد از ظهر شنبه در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر در شهرک سلامت برگزار شد، اظهارکرد: سه پژوهشکده علوم دارویی، علوم دندانی و علوم بالینی دانشگاه آماده افتتاح است که با راه اندازی این سه پژوهشکده نخستین پژوهشگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز ایجاد می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصویب ایجاد شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی در مشهد را از دیگر اقدامات انجام شده این دانشگاه عنوان کرد و گفت: با راه اندازی شعبه بین الملل علاوه بر ایجاد زمینه برای تحصیل دانشجویان ایرانی در داخل کشور ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی علاقمند به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز فراهم می شود.

شبستری گسترش رشته های کاردانی و کارشناسی در شهرستان ها را یکی از برنامه ها به منظور تقویت نیروی انسانی بومی عنوان کرد و گفت: در یک سال گذشته هفت دانشکده در شهرهای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی شده است.

وی تشکیل ستاد سلولهای بنیادین دانشگاه، جذب 30 عضو هیئت علمی پژوهشی در دانشگاه، توسعه بخش تحقیقات و پژوهش و حمایت از پژوهشگران دانشگاه را از دیگر فعالیتها برشمرد و اظهارکرد: یکی از اقدامات مهم دانشگاه در راستای استاندارد سازی و افزایش کیفی در بخش درمان استقرار حاکمیت بالینی در بیمارستانهای استان است.

وی اظهار داشت: این برنامه در حال حاضر در بیمارستانهای مشهد دنبال می شود به طوری که در نخستین جشنواره حاکمیت بالینی 5 بیمارستان از جمله امام رضا(ع)، قائم(عج)، شهید کامیاب، ام البنین (س) و امام حسین (ع) از مشهد موفق به کسب مقام برتر در کشور شدند.

شبستری فعال شدن رشته تخصصی طب اورژانس در دو بیمارستان امام رضا(ع) و شهید هاشمی نژاد را از دیگر اقدامات به منظور ارتقاء خدمات رسانی در حوزه درمان عنوان کرد و گفت: در این راستا 40 پزشک متخصص طب اورژانس و دستیار به صورت 24 ساعته در اورژانس بیمارستان مستقر و به صورت تخصصی به بیماران خدمات ارائه می دهند.

وی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه ماموریت ایجاد پنج شهرک دانش و سلامت به دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک کشور واگذار شده است تصریح کرد: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی مشهد با جانمایی منطقه ای در مساحت 132 هکتار و آغاز ساخت دو بیمارستان تخصصی و برنامه ریزی برای ساخت دانشکده و چند بیمارستان دیگر رتبه یک کشور را در حوزه پیشرفت و ایجاد شهرک دانش و سلامت داراست.