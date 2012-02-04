حجم معاملات بازار سرمایه 25 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالح آبادی گفت : حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا از ابتدای امسال به حدود 50 هزار میلیارد تومان رسیده است.



وی با بیان اینکه حجم کل معاملات بازار سرمایه درسال گذشته 40 هزار میلیارد تومان بود، افزود : شاهد رشد 25 درصدی حجم معاملات هستم که به طور حتم این حجم تا پایان سال افزایش خواهد یافت.



صالح آبادی اظهار داشت : مجموع ارزش بازار بورس و فرابورس به 157 هزار میلیارد تومان و تعداد دفعات معاملات بورس تهران به مرز 5 میلیون دفعه رسیده است.



وی تصریح کرد : مهم ترین دلیل رشد چشمگیر تعداد دفعات معاملات گسترش سطح دسترسی به بازار و راه اندازی معاملات آنلاین است به طوریکه شاهد رشد 100 درصدی دفعات معاملات هستیم.



سخنگوی با اشاره به اینکه امسال نخستین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور است، اظهار داشت : بندهای مختلف ماده 99 این قانون در بازار سرمایه اجرا شده است به طوریکه شرکت های زیادی نزد سازمان بورس به ثبت رسیدند و معاملات آنها در بازار پایه فرابورس آغاز شد.



صالح آبادی فراهم کردن زیر ساخت های راه اندازی بورس انرژی، تصویب مقررات اختیار معامله و توسعه برخی زیر ساخت های الکترونیکی بازار سرمایه را از مهم ترین برنامه های سازمان بورس تا پایان سال 90 اعلام کرد.



وی در پایان با بیان اینکه بازار سرمایه به جایگاه مناسبی در اقتصاد ملی رسیده است، افزود : بدون شک با ادامه حمایت های مسئولان نظام از بازار سرمایه، بورس همچنان بازاری امن برای سرمایه گذاری خواهد بود.