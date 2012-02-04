90 میلیارد تومان اعتبار ملی در گیلان جذب شد

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان اعتبار برای فعالیتهای زیربنایی از قبیل آبیاری تحت فشار، ایجاد کانالهای بتنی، اجرای 470 کیلومتر کانال بتنی " اف - 3 " و " اف - 4 " و طرح تجهیز و نوسازی مزارع کشاورزی هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: تخصیص اعتبار برای اجرای 470 کیلومتر کانال بتنی " اف - 3 " و " اف - 4 " طی 50 سال از احداث سد سفید رود بی نظیر است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: امسال بیشترین اعتبار در تامین آب و زیرساختها به استان اختصاص یافته و از سالهای شاخص است.

وی افزود: جهاد کشاورزی گیلان با جذب 90 میلیارد تومان اعتبار ملی طی سال جاری در بخش اعتبارات عمرانی از رتبه 22 به رتبه ششم کشوری رسیده است.

روحی ماسوله همچنین از مشکلات بخش کشاورزی به بالا بودن هزینه های تولید اشاره کرد و اظهارداشت: برای کاهش هزینه ها، توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و افزایش محصول در واحد سطح امری ضروری است.

وی بر لزوم اقتصادی کردن کشاورزی استان تاکید کرد و افزود: در حال حاضر 500 هزار تن برنج از خارج وارد می شود و سه استان کشور از قبیل گیلان، مازندران و گلستان می توانند این مقدار برنج را تامین کنند.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان یادآورشد: در سال 1357 میزان تولیدات محصولات کشاورزی ایران 25 میلیون تن بوده به رغم افزایش جمعیت 75 میلیون نفری و تحریم ها امسال 110 میلیون تن محصول کشاورزی تولید خواهد شدکه این برای نظام مایه ماهات است.