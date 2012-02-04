به گزارش خبرنگار مهر،‌ افشین داوری ظهر شنبه طی نشستی خبری با رسانه ها اظهار داشت:‌ با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، انتظار داریم برگزاری مسابقات بین المللی دو میدانی دهه فجر جام ثامن الحجج در شرایط مطلوب‌تری نسبت به سالهای گذشته برگزار شود.



وی تصریح کرد: اگرچه سطح تیمهای شرکت کننده در این دوره در حد عالی نیست اما یکی از اهداف مهم فدراسیون در آینده افزایش برگزاری مسابقات بین المللی با سطح بالا است و براین اساس می‌خواهیم روال کاری را به نوعی پیش ببریم که کشورها آمادگی شان را برای شرکت در مسابقات اعلام کنند و دیگر نیازی به ارسال دعوتنامه نباشد.



داوری با بیان اینکه شهر ارومیه سال آینده میزبان مسابقات بین المللی دو میدانی است، گفت: با توجه به زیرساختهای کمی و کیفی ارومیه، فدراسیون برگزاری مسابقات بین المللی دو میدانی دهه فجر سال آینده را به این شهر داده است و قطعا در آن مسابقات به لحاظ شرکت کنندگان سطح بسیاربالاتری از گذشته را خواهیم داشت.



سرپرست فدراسیون دو میدانی افزود: البته برنامه ریزی ها به صورتی است که این مسابقات بین المللی در تقویم فدراسیون آسیایی دو میدانی ثبت شود و به کمک این موضوع می توان شرکت کنندگان بزرگتری را برای مسابقات در نظر داشت.



وی با اشاره به اینکه مسابقات دومیدانی دهه فجر از قدمت بالایی برخوردار است،‌ گفت: هرچند این اولین دوره مسابقات بین المللی جام ثامن الحجج است اما در خصوص برگزاری مسابقات دهه فجر باید بگویم که شخص بنده چهار بار بعنوان ورزشکار در این مسابقات حضور داشته ام.



داوری اظهار داشت:‌ با توجه به ظرفیت هایی که در دو میدانی ایران وجود دارد امیدوارم در آینده شاهد پیشرفت این رشته ورزشی و کسب ورودی المپیک 2012 و البته بدست آوردن مدالهای رنگارنگ در مسابقات جهانی و المپیک باشیم.

