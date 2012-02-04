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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۱۱

رحمتی اعلام کرد:

مسدودی راه 50 روستای سوادکوه/ مدارس فردا تعطیل است

مسدودی راه 50 روستای سوادکوه/ مدارس فردا تعطیل است

سوادکوه - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار سوادکوه از مسدود بودن راه فرعی 50 روستای این شهرستان به دلیل بارش سنگین برف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لهراسب رحمتی افزود: راه این روستاها ازپنجشنبه هفته گذشته و در پی بارش سنگین برف بسته شد ولی تداوم بارش برف، سبب مسدود شدن راههای روستایی شد.

وی اظهار داشت: به دلیل کمبود امکانات و استفاده از امکانات راه و ترابری مازندران، تنها برای راه ترانزیتی سوادکوه، در زمان وقوع حوادث با محدودیت امکانات برای ارائه خدمات مواجه می شویم.
 
معاون فرماندار سوادکوه از قطع برق برخی روستاهای شهرستان خبر داد و گفت: به دلیل مسدود بودن راههای روستایی و عدم امکان حضور کارکنان شرکت برق در این روستاها، امکان برقراری جریان برق تاکنون وجود نداشته است.
 
وی با اشاره به دستور العمل اداره کل آموزش و پرورش مازندران مبنی بر تعطیلی مدارس مقطع تحصیلی ابتدایی، گفت: با توجه به بارش فراوان برف در سوادکوه، علاوه بر مقاطع تحصیلی ابتدایی، مقاطع دیگر تحصیلی بر اساس تشخیص مدیران مدارس برای فردا نیز تعطیل هستند.
 
 
کد مطلب 1525369

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