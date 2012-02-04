سه واحد دیگر طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی آماده راه اندازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد شماره 04، واحد تصفیه نفت سفید به منظور افزایش کیفیت نفت سفید تولیدی پالایشگاه در فازهای یک و دو وتطبیق مشخصات آن با استاندارد اروپایی 2005 طراحی شده و با گشایش این واحد، روزانه 31 هزار و 500 بشکه نفت سفید معادل پنج میلیون لیتر در روز تولید می شود که مقدار گوگرد آن از سه هزار و 400 پی پی ام به 20 پی پی ام کاهش یافته است.

همچنین با راه اندازی این واحد، روزانه 141 هزار و 500 لیتر بنزین خام به عنوان محصول جانبی تولید می شود که برای افزایش عدد اکتان به واحد بنزین سازی انتقال می یابد.

واحد 17 و 18؛ تولید هیدروژن و تصفیه گاز / صرف 36 میلیون یورو

با راه اندازی واحد تولید هیدروژن یا همان واحد شماره 17 این طرح نیز، روزانه 135 میلیون فوت مکعب هیدروژن صد درصد خالص تولید می شود که برای راه اندازی واحدهای 13، 14 و 15 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. سرمایه گذاری انجام شده در این واحد 114 میلیون و 575 هزار یورو است.

واحد تصفیه گاز با آمین و جداکننده آب ترش واحد شماره 18 طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت پالایشگاه امام خمینی شازند نیز، یکی دیگر از واحدهای آماده بهره برداری این طرح با ظرفیت پنج هزار تن آب ترش و 560 تن گاز ترش در روز اجداث شده است.

برای راه اندازی این واحدها 36 میلیون و 666 هزار یورو صرف شده است.

صرفه جویی در سوخت پالایشگاه

با راه اندازی واحد تصفیه گاز با آمین و جداکننده آب ترش، علاوه بر جداسازی گوگرد از آب ترش و رعایت استانداردهای زیست محیطی، گاز باقیمانده به مصرف سوخت پالایشگاه موجود و واحدهای جدید خواهد رسید و جایگزین گاز طبیعی خواهد شد.

به تعبیر دیگر پالایشگاه سوخت مورد نیازش را خود تامین می کند.

طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند بزرگترین طرح بنزین سازی کشور

پروژه بهینه‌سازی و بهبود کیفیت فرآورده‌های نفتی پالایشگاه امام خمینی شازند بزرگ ترین پروژه در دست اجرا از سوی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران است که با بهره برداری کامل از آن، پالایشگاه امام خمینی شازند در سال جاری به بزرگ ترین تولیدکننده بنزین پالایشگاهی در کشور تبدیل می شود و بیشترین سهم تولید بنزین کشور را به خود اختصاص می دهد.

با اجرای طرح توسعه در پالایشگاه امام خمینی شازند این پالایشگاه به عنوان نخستین پالایشگاه کشور در زمینه تبدیل 90 درصد از نفت خام ورودی به مواد با ارزش از جمله گاز مایع، بنزین، گازوییل، پروپیلن و نفت سفید و تنها 8.4 درصد از نفت خام این پالایشگاه به نفت کوره و قیر تبدیل می شود.

افزایش ظرفیت پالایشی پالایشگاه اراک از 170 هزار بشکه در روز به 250 هزار بشکه در روز، تغییر ترکیب خوراک پالایشگاه از 100 درصد نفت خام اهواز ـ آسماری به مخلوط 55 درصد نفت اهواز ـ آسماری و 45 درصد نفت خام سنگین از حوزه های دزفول شمالی، کاهش تولید نفت کوره از روزانه 38 هزار بشکه به روزانه 15 هزار بشکه، تولید محصولات با استاندارد یورو 2004 اروپا و کاهش انتشار مواد آلاینده محیط زیست، از دیگر اهداف اجرای طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده های نفتی پالایشگاه شازند است.

