75 هزار نفر از جمعیت خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید بعد از ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از ساختمان اداری تامین اجتماعی قاین یکی از شاخص های انقلاب اسلامی را توجه به مردم وخدمت به آنان دانست و اظهارکرد: توجه به مردم و تکریم آنان باید سرلوحه کارمسئولان قرار گیرد و نباید مردم در گیردار مسائل اداری گرفتار شده و روند خدمت رسانی به آنها دچار وقفه شود.

وی انقلاب اسلامی را هدیه بی نظیر قرن حاضر دانست وافزود: این انقلاب بر اساس احکام حیات بخش اسلام ، قرآن و وحی و بارهبری های داهیانه امام راحل(ره) و حمایت و پشتیبانی مردم به پیروزی رسید.

استاندار خراسان جنوبی تشریفات اداری را یکی دیگر از آسیب های حوزه خدمت رسانی به مردم دانست و افزود: مسئولان نباید به بهانه ضوابط اداری این روند را دچار مشکل کنند.

فرماندار قاین نیز در این مراسم آمار بیمه شدگان تحت پوشش تأمین اجتماعی را نزدیک به 60 هزار نفر اعلام کرد و بیان داشت: در حال حاضر در آزمایشگاه، دندانپزشکی و داروخانه، پزشک مستقر برای ارائه خدمات به بیمه شدگان وجود ندارد.

غلامعلی حبیبی منش گفت: جمعیت بالای تحت پوشش تامین اجتماعی قاین می طلبد که بیمارستان مجهزی توسط مسئولان سازمان تامین اجتماعی با پیگیری های مدیران شهرستان و استان در قاین احداث شود.

وی تصریح کرد: با افتتاح ساختمان تامین اجتماعی مشکل کمبود فضای درمانگاه نیز مرتفع می شود اما این بدان معنا نیست که پیگیری ما نسبت به ساخت بیمارستان تامین اجتماعی انجام نگیرد.

وی اعتبار هزینه شده برای بهره برداری از پروژه ساختمان تامین اجتماعی این شهرستان 9 میلیارد ریال اعلام کرد.

استاندار خراسان جنوبی نیز در زمینه استقرار دندانپزشک در تامین اجتماعی قاین قول مساعد داد.