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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۰۱

قادری:

75 درصد تعهد اشتغال در اصفهان محقق شد

75 درصد تعهد اشتغال در اصفهان محقق شد

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: تاکنون 75 درصد از تعهد 186 هزار نفری اشتغال استان اصفهان فراهم شده است.

 به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی قادری ظهر شنبه در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان با اشاره به اینکه استان اصفهان در سال‌جاری ایجاد 186 هزار فرصت شغلی را برعهده دارد، اظهار داشت: با تعامل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی با مدیریت استان تاکنون 75 درصد از این تعهد استان اصفهان برای اشتغال‌زایی فراهم شده است.

وی ادامه داد: فرآیند ادغام با تمامی پیچیدگی‌های خود در مورد وزارت کار و وزارت تعاون با برنامه‌ریزی به خوبی صورت گرفت و به منظور اختصاص اعتبار به وزارت‌خانه ادغام شده تعاون کار و رفاه اجتماعی جلسات و برنامه‌ریزی‌های مطلوبی برگزار شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همچنین در ضمن ادغام برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای سامان‌دهی شد که با ادغام آن برای مردم و در واقع ارباب رجوع مشکلی پیش نیاید.

وی با اشاره به اینکه ایجاد اشتغالی که بتواند پایدار باشد از دغدغه‌های تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان اصفهان است که با قدرت پیگری می‌شود، گفت: به منظور ایجاد مشاغل خانگی، خوداشتغالی و خرد که جزئی از وظایف این اداره تعریف شده است در سال 1390، دو هزار و 100 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

 قادری ادامه داد: تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در حال حاضر 877 هزار کارگر بیمه شده مشمول قرارداد، 30 هزار واحد تولیدی، هشت هزار شرکت تعاونی و در حدود 500 تشکل کارگری و کارفرمایی دارد.

وی با بیان اینکه در ده ماه گذشته 20 هزار طرح مشاغل خانگی در استان مورد تایید قرار گرفت، اظهار داشت: هفت هزار فرصت خوداشتغالی هم در این راستا در استان مورد تایید قرار گرفت و به بانک معرفی شد.
 
مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: از سال 84 تاکنون 910 میلیارد تومان در حوزه تعاونی‌ها سرمایه‌گذاری شده است.

به گزارش مهر در این مراسم،61 طرح‌شامل طرح‌های خدماتی، صنعتی، عمرانی، کشاورزی، مسکن و مسکن مهر با اعتبار 805 میلیارد و 473 میلیون ریال افتتاح شد.

کد مطلب 1525384

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