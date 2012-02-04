75 درصد تعهد اشتغال در اصفهان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی قادری ظهر شنبه در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان با اشاره به اینکه استان اصفهان در سال‌جاری ایجاد 186 هزار فرصت شغلی را برعهده دارد، اظهار داشت: با تعامل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی با مدیریت استان تاکنون 75 درصد از این تعهد استان اصفهان برای اشتغال‌زایی فراهم شده است.

وی ادامه داد: فرآیند ادغام با تمامی پیچیدگی‌های خود در مورد وزارت کار و وزارت تعاون با برنامه‌ریزی به خوبی صورت گرفت و به منظور اختصاص اعتبار به وزارت‌خانه ادغام شده تعاون کار و رفاه اجتماعی جلسات و برنامه‌ریزی‌های مطلوبی برگزار شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همچنین در ضمن ادغام برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای سامان‌دهی شد که با ادغام آن برای مردم و در واقع ارباب رجوع مشکلی پیش نیاید.

وی با اشاره به اینکه ایجاد اشتغالی که بتواند پایدار باشد از دغدغه‌های تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان اصفهان است که با قدرت پیگری می‌شود، گفت: به منظور ایجاد مشاغل خانگی، خوداشتغالی و خرد که جزئی از وظایف این اداره تعریف شده است در سال 1390، دو هزار و 100 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

قادری ادامه داد: تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در حال حاضر 877 هزار کارگر بیمه شده مشمول قرارداد، 30 هزار واحد تولیدی، هشت هزار شرکت تعاونی و در حدود 500 تشکل کارگری و کارفرمایی دارد.

وی با بیان اینکه در ده ماه گذشته 20 هزار طرح مشاغل خانگی در استان مورد تایید قرار گرفت، اظهار داشت: هفت هزار فرصت خوداشتغالی هم در این راستا در استان مورد تایید قرار گرفت و به بانک معرفی شد.



مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: از سال 84 تاکنون 910 میلیارد تومان در حوزه تعاونی‌ها سرمایه‌گذاری شده است.

به گزارش مهر در این مراسم،61 طرح‌شامل طرح‌های خدماتی، صنعتی، عمرانی، کشاورزی، مسکن و مسکن مهر با اعتبار 805 میلیارد و 473 میلیون ریال افتتاح شد.