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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۵۴

عصر امروز صورت گرفت/

بارش شدید برف در ساری/ کیاسر 175 سانتی متر برف بارید

بارش شدید برف در ساری/ کیاسر 175 سانتی متر برف بارید

ساری - خبرگزاری مهر: به دنبال سرمای شدید و بی سابقه در مناطق مرکزی مازندران، عصر امروز بارش برف در ساری مرکز مازندران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات هواشناسی مازندران، شهر کیاسر شهرستان ساری تاکنون 170 سانتی متر برف باریده و در شهرهای آلاشت 60 سانتی متر، پل سفید و سیاه بیشه42 و کجور و بلده 20 سانتی متر برف باریده است.

در دور روز اخیر، در شهرهای کیاسر 157 میلی متر، ساری 70میلی متر، نوشهر 65 میلی متر و دشت ناز ساری 57 میلی متر باران باریده است.
 
در این مدت بندر امیرآباد 55، پل سفید 49 ، آلاشت 40 ، قائم شهر 35 ، گلوگاه 33 ، بابلسر 32 ، سیاه بیشه 30، آمل 27.5، رامسر 27 ، بلده 16 و کجور 11 میلی متر باران ثبت شده است.
 
سرعت باد در گلوگاه 90 کیلومتر بر ساعت، آمل به 72 کیلومتر بر ساعت، بلده به 68 کیلومتر بر ساعت و رامسر به 61 کیلومتر بر ساعت رسیده است.
 
تجزیه و تحلیل نقشه های هواشناسی، بیانگر استقرار سامانه بارش زا و ریزش هوای سرد و مرطوب بر روی سواحل در خزر در این مدت بوده که شاهد ابرناکی آسمان، بارش باران، مواج و طوفانی شدن دریا، وزش باد و بارش برف در ارتفاعات و نقاط کوهستانی استان بودیم.
 
برف و باران شدید از دو روز گذشته در مازندران باریدن گرفته است.
کد مطلب 1525388

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