بارش شدید برف در ساری/ کیاسر 175 سانتی متر برف بارید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات هواشناسی مازندران، شهر کیاسر شهرستان ساری تاکنون 170 سانتی متر برف باریده و در شهرهای آلاشت 60 سانتی متر، پل سفید و سیاه بیشه42 و کجور و بلده 20 سانتی متر برف باریده است.

در دور روز اخیر، در شهرهای کیاسر 157 میلی متر، ساری 70میلی متر، نوشهر 65 میلی متر و دشت ناز ساری 57 میلی متر باران باریده است.

در این مدت بندر امیرآباد 55، پل سفید 49 ، آلاشت 40 ، قائم شهر 35 ، گلوگاه 33 ، بابلسر 32 ، سیاه بیشه 30، آمل 27.5، رامسر 27 ، بلده 16 و کجور 11 میلی متر باران ثبت شده است.

سرعت باد در گلوگاه 90 کیلومتر بر ساعت، آمل به 72 کیلومتر بر ساعت، بلده به 68 کیلومتر بر ساعت و رامسر به 61 کیلومتر بر ساعت رسیده است.

تجزیه و تحلیل نقشه های هواشناسی، بیانگر استقرار سامانه بارش زا و ریزش هوای سرد و مرطوب بر روی سواحل در خزر در این مدت بوده که شاهد ابرناکی آسمان، بارش باران، مواج و طوفانی شدن دریا، وزش باد و بارش برف در ارتفاعات و نقاط کوهستانی استان بودیم.

برف و باران شدید از دو روز گذشته در مازندران باریدن گرفته است.