به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، متن کامل این بیانیه به این شرح است: معجزه انقلاب اسلامی در 33 سال پیش با در هم پیچیدن بساط ظلم و ستم 2500 ساله شاهنشاهی، اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی و ملت ایران را فراروی جوامع بشری- بویژه ملت‌های مسلمان- قرار داد، حقیقتی ناب که طی سه دهه اخیر تحولات اساسی و خیره کننده‌ای را فراتر از جغرافیای جمهوری اسلامی ایران، در مقیاس منطقه‌ای و جهانی رقم‌زده‌است.

این بیانیه افزوده است: بیداری اسلامی و انقلاب‌های مردمی در شمال آفریقا و خاورمیانه و سقوط طاغوت‌ها و دیکتاتورهای مصر، تونس، لیبی، یمن و ان شاء الله ادامه آن در سرزمین‌های دیگر و نیز پیدایش موج بیداری در قلب اروپا و آمریکا و مصاف جنبش ضد‌سرمایه‌داری با حاکمان جنایتکار و صهیونیست در غرب از دستاوردهای تردید ناپذیر انقلاب اسلامی و پیشتازی ملت ایران در عرصه آگاهی بخشی و استکبار ستیزی است.

این بیانیه با اشاره به دستاوردهای شگفتی‌ساز ملت ایران در طریق پیشرفت و تعالی و دست‌یابی به موقعیت ممتاز منطقه‌ای و جهانی تصریح کرده است: برغم کینه توزی و خصومت‌ورزی مستمر آمریکا، انگلیس و دیگر قدرت‌های مرعوب برابر نظام سلطه و صهیونیسم بین‌الملل علیه انقلاب و نظام اسلامی و آزمودن سناریوهای متعدد تهدید، تحریم، ترور، تجاوز، تزویر و تفرقه‌افکنی ملت ایران نه تنها لحظه‌ای از آرمان‌های بلند و انقلابی خود درنگ نکرده است بلکه هم اکنون مصمم تر در سایه مجاهدت‌های علمی فرزندان و نخبگان جوان خود توانسته است با تولید علم و فن آوری و بارور ساختن روحیه خود باوری و اعتماد به نفس در زمینه‌های هسته‌ای، پزشکی، فضایی و دفاعی موجبات عصبانیت ، هراس و نگرانی دشمنان قسم خورده خود را فراهم‌آورد.

در ادامه می خوانیم: وحدت و یکپارچگی ملی و پای بندی به اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی حول محور ولایت فقیه و رهبری را ضامن پیروزی و غلبه ملت ایران بر چالش‌ها و بحران‌های فراروی کشور قلمداد و افزوده است: تردیدی نیست آنچه طی 33 سال اخیر باعث شکست و ناکامی طرح‌ها و راهبردهای دشمنی استکبار جهانی برابر انقلاب اسلامی و پروژه‌های تهدید، تحریم، جنگ سخت 8 ساله و هدف‌گذاریهای آنان در عرصه جنگ نرم پس از دوران دفاع مقدس شده است، عنصر بصیرت، هوشمندی و حضور فداکارانه و آگاهانه همیشگی ملت ایران در صحنه‌های نیاز انقلاب و کشور بوده است که نماد عبرت انگیز و آموزنده‌ آن بویژه در عرصه مقابله با فتنه‌های سال‌های 78 و 88 همواره بر تارک تاریخ این سرزمین می‌درخشد.

در بخش دیگر این بیانیه آمده است: تمسک به وصایای جاودان حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای حکیمانه و هدایت‌بخش مقام معظم رهبری در تداوم راه پر فروغ انقلاب اسلامی را عامل صیانت و صلابت حرکت ملت رشید و انقلابی ایران معرفی و با شکرگذاری نعمت الهی انقلاب و تحولات سرنوشت‌ساز ناشی از بیداری اسلامی در منطقه تاکید کرده است: با پایان دو قطبی سرمایه‌داری و کمونیسم و شکست تاکتیک‌های اسلام ستیزی، امروز جهان دو قطبی بین مستضعفین به رهبری جمهوری اسلامی و مستکبرین به رهبری غرب صهیونی تشکیل شده است نبردی تمام عیار که تحولات شگرف جاری در منطقه و جهان نشانه‌هایی از یک پیروزی بزرگ و قرار گرفتن جامعه بشریت با محوریت اسلام و مسلمین در دوران جدید تاریخی را مژده می‌دهد.

این بیانیه همچنین در پایان با تبریک فرارسیدن سی و سومین بهار عزت و آزادی به ملت ایران و اعلام بیعت مجدد پاسداران انقلاب اسلامی و بسیجیان دریا دل با ولی فقیه زمان ولی امر مسلمین و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای "مدظله العالی" و تجدید میثاق آنان با آرمان‌های بلند حضرت امام خمینی (ره) و شهیدان گرانقدر انقلاب و دفاع مقدس و با دعوت از اقشار و آحاد ملت مختلف مردم برای حضور گسترده و پرشور در جشن‌های پیروزی انقلاب و راهپیمایی سراسری 22 بهمن ماه 1390‌آورده است: قرائن و شواهد نشان می‌دهد اراده خداوند بر این قرار گرفته است نام ایران اسلامی بعنوان زمینه‌ساز و قطب نمای بیداری جهانی بشریت در تاریخ معاصر ثبت شود و در این راه تحلیل جامع و راهبردی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی در نماز جمعه اخیر نسخه تعیین کننده‌ای است که در برابر ملت ایران و مسلمانان منطقه و بلکه تمامی جوامع بشری گشوده شده است.

