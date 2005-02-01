"كتابخانه ديجيتالي" دسترسي محققان دانشگاه به 5000 مجله ديجيتالي را ميسر ساخته است

در آستانه هفتادمين سال تاسيس دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتر محمد عبداللهي رئيس كتابخانه ديجيتالي دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" ، گفت : از بدو تاسيس دانشگاه تهران در سال 1313 وظيفه تامين منابع علمي به عهده كتابخانه مركزي دانشگاه تهران بود. اين كتابخانه به صورت منسجم براي بخش علوم پزشكي و غير علوم پزشكي دانشگاه تهران داير شده بود. بعد از جدا شدن دانشگاه علوم پزشكي وظيفه تامين منابع علمي حوزه علوم پزشكي دانشگاه به كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران واگذار شد.

وي تصريح كرد : كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز تامين منابع علمي به صورت الكترونيكي و چاپي را عهده دار شده است. با توجه به اينكه دانشگاه علوم پزشكي تهران با داشتن مراكز تحقيقاتي و بيمارستان هاي متعددي در محيط هاي مختلفي از كشور، به فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي مي پردازد ايجاد كتابخانه اي منسجم و مستقر در مكاني خاص ميسر نبود. در واقع ايجاد چنين كتابخانه متمركزي در يك بخش از شهر بسياري از محققان و پژوهشگران اين دانشگاه را از دسترسي به كتب و مجلات علمي محروم مي ساخت. بنابراين سياست ايجاد كتابخانه ديجيتال در دانشگاه علوم پزشكي تهران منطقي بود.

رئيس مركز اسناد و كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت : از سال 1381 كتابخانه ديجيتال دانشگاه علوم پزشكي تهران ايجاد شد و تعداد زيادي از مجلات و كتاب ها به صورت الكترونيكي در آن قرار گرفتند. سپس براي ارتباط ديگر مراكز پژوهشي، تحقيقاتي و بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران با كتابخانه ديجيتال اين دانشگاه ايجاد طرح شبكه ارتباطي دانشگاه مطرح شد و اين ارتباط از طريق نصب ديش، دكل، آنتن هاي بزرگ و فيبر نوري ميسر شد به طوريكه در حال حاضر اكثر بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي، مراكز تحقيقاتي و دانشكده هاي اين دانشگاه به شبكه متصل شده اند و مي توانند از امكانات كتابخانه ديجيتالي دانشگاه علوم پزشكي تهران بهره مند شوند.

استاد دانشگاه سم شناسي و داروشناسي تصريح كرد : كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران از بخش هاي مختلفي تشكيل شده است. واحد اطلاع رساني و آموزش، واحد سفارشات، واحد پشتيابي رايانه و واحد مجلات.

وي افزود : در حال حاضر 5000 مجله الكترونيكي و 500 كتاب الكترونيكي در كتابخانه ديجيتالي دانشگاه علوم پزشكي در دسترس محققان است. دسترسي دانشجويان و اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تهران به اين تعداد مجله و كتاب به طور حتم در رشد علم كشور بسيار موثر خواهد بود. درصد كمي از مجلات علوم پزشكي كه پوشش داده نمي شود نيز توسط سيستم سفارش مقالات تهيه مي شوند و در اختيار محققان قرار مي گيرند.

دكتر عبداللهي خاطر نشان كرد : علاوه بر مجلات، يكسري بانك هاي اطلاعاتي نيز براي جستجوهاي اوليه محققان وجود دارد كه دانشگاه علوم پزشكي تهران در اين امر نيز پيشقدم بوده و بانك هاي اطلاعاتي اوليه را تهيه كرده است. اين بانك هاي اطلاعاتي توسط سيستم منسجم و هماهنگي كه ايجاد شده در اختيار دانشجويان و اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تهران قرار گرفته است. آنها مي توانند با مراجعه به بانك هاي اوليه به متن كامل مقالات را تهيه كنند. در برخي از اين بانك ها كتابچه هاي برخي از كنگره هاي علمي قرار داده مي شود و قابليت دسترسي آن براي محققان وجود دارد.



وي تصريح كرد : بر اساس بررسي هاي انجام شده هزينه سودمندي مجلات الكترونيكي نسبت به مجلات چاپي بسيار مقرون به صرفه تر است. مجلات الكترونيكي نه تنها از طرف محققان بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند بلكه از نظر هزينه نيز مقرون به صرفه تر هستند. هزينه تهيه مجلات الكترونيكي چهل و پنج بار ارزانتر از تهيه مجلات چاپي است و اين بسيار قابل توجه است. ضمن اينكه اين مجلات هميشه در اختيار دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها قرار دارد.

رئيس مركز اسناد و كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران تصريح كرد : همچنين كار گسترده اي در واحد سفارشات كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام مي شود. مديريت 5000 ژورنال الكترونيكي و 700 ژورنال چاپي كار بسيار سختي است و بايد اين امكان را داشت تا روزانه آنها را مانيتور كرد و از دسترس بودن آنها مطلع شد. ضمن اينكه با مانيتورينگ كردن آنها مطلع شد كه همه مجلات به موقع در اختيار كابران قرار گرفته است. اين مجلات و مقالات علمي دقيقا در يك روز و يك زمان بايد در اختيار همه خريداران قرار مي گيرد.

وي افزود : انتخاب منابع توسط كميته تامين منابع انجام مي شود كه اين كميته از اعضاي هيئت علمي دانشگاه و مسئولان دانشگاه تشكيل شده است. اين كميته درخواست هايي كه از مراكز و دانشكده ها مي آيد بررسي و با توجه به منابع مالي خريداري مي كند. يكي از مهمترين كارهايي كه دانشگاه علوم پزشكي تهران در مقايسه با ديگر دانشگاه هاي علوم پزشكي انجام داده و بي نظير هم است انتشار 12 مجله در دانشگاه است و اين مجلات همگي داراي فرم الكترونيكي هستند. بنابراين محققان مي توانند مقالات خود را به صورت on line براي مجله ارسال كنند. اين اقدام مي تواند براي ديگر دانشگاه هاي كشور نيز الگوي مناسبي باشد.

وي افزود : بر اساس قراردادهاي منعقده بين دانشگاه علوم پزشكي و ناشران بين المللي اين منابع علمي فقط مي تواند در اختيار دانشجويان و اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تهران قرار گيرد. خريداري از ناشران خارجي رعايت كردن حق كپي رايت را مي طلبد و عدم رعايت حق كپي رايت باعث مي شود آنها منابع علمي خود را به دانشگاه نفروشند و جريمه هاي سنگيني را به ما تحميل كنند، بنابراين نمي توانيم اين منابع را كه بر اساس تعداد اعضاي هيئت علمي، دانشجويان و مراكز تابعه دانشگاه علوم پزشكي تهران خريداري شده است در اختيار ديگران قرار گيرد. اما با عملي كردن پروژه كتابخانه ملي ديجيتال همه دانشگاه مي توانند به يك نسبت به كتب و مجلات علمي دسترسي داشته باشند.