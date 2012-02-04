تعداد روستاهای بهسازی شده کردکوی 200 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی الیاسی عصر شنبه در حاشیه اجرای طرح های دهه فجر شهرستان افزود: همچنین سرانه فضای ورزشی سرپوشیده 150 درصد و روباز 177 درصد رشد یافت.

وی اظهار داشت: علاوه بر این، طول راههای روستایی آسفالته 53 درصد و تعداد کلاسهای نوسازی و احداثی 83 درصد رشد داشته است.

الیاسی بیان داشت: تمام روستاهای شهرستان به استثنای چند روستای کوهستانی، مابقی از تمام امکانات اولیه برخوردار شده اند.

به گزارش مهر، همزمان با دهه فجر 64 طرح و پروژه عمرانی، اقتصادی و تولیدی و اشتغال در کردکوی به بهره برداری رسید.



برای اجرای این طرح های که بعد از ظهر شنبه به صورت متمرکز اجرایی شد، 95 میلیارد ریال هزنیه شده است.

از این تعداد 55 پروژه و طرح با اعتبار 70 میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید و 9 طرح با اعتبار 26میلیارد ریال کلنگ زنی شد.

در مجموع طرحهای تولیدی و اشتغال زا زمینه اشتغال 144 نفر به صورت مستقیم و دایمی فراهم شد.

کردکوی در غرب گلستان واقع شده است.