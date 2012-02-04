به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از 5 عنوان نرم‌افزار «نمایه قند پارسی»، «نمایه مفاخر ایران زمین»، «نمایه هبوط در کویر»، «نمایه انقلا فرهنگی» و «نمایه عدالت و پیشرفت» عصر امروز شنبه 15 بهمن با حضور مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، حجت‌الاسلام محمدجواد ادبی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و سیدمحمدرضا اخضریان کاشانی مدیرعامل موسسه نمایه در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد.

این مراسم به دلیل تاخیر میهمانان در حضور در برنامه با 50 دقیقه تاخیر برگزار شد و مهدی چمران هم به دلیل کسالت و بیماری از سخنرانی در این مراسم صرف نظر کرد. در ابتدای این مراسم نرم‌افزارهای «نمایه قند پارسی»، «نمایه مفاخر ایران زمین» و «نمایه هبوط در کویر» با حضور واعظی و ادبی رونمایی شدند و 2 نرم‌افزار دیگر هم با حضور چمران رونمایی شدند.

ادبی در این برنامه گفت: مفاخر علمی و فرهنگی ما، مردانی هستند که خود خدمت مردان بزرگتری را کرده‌اند و تبدیل به مشاهیری شده‌اند که می‌شناسیم. سوال این است که جوانان امروز ما چقدر این مفاخر را می‌شناسند. شاید از سعدی و حافظ و سپهری که بگذریم وخیلی هم روی پروفسور حسابی درنگ نکنیم، دیگرانی که تعدادشان هم کم نیست، معرف حضور جوانان ما نباشند. یعنی یک حلقه مفقوده برای شناختن مفاخر علمی و فرهنگی ما برای جوانان وجود دارد.

وی افزود: شاید بازیگران هالیوودی و رمان‌نویس‌های معاصر بیشتر از شخصیت‌های تاریخی ما برای جوانانمان شناخته شده باشند. آسیب‌شناسی این موضوع هم همین کاری است که شما در موسسه نمایه انجام می‌دهید و نرم‌افزارهایی چون «نمایه مفاخر ایران زمین» را می‌سازید. زمانی بود که گلستان سعدی را در مکتب‌خانه‌ها به بچه‌ها آموزش می‌دادند اما امروز شاید دانشجویان ما هم نتوانند گلستان را صحیح بخوانند. بخشی از آسیب‌شناسی این موضوع هم این مورد است که فکر می‌کنیم، مفاخر ما جنبه تاریخی دارند. البته کار تاریخی ما هم روی این شخصیت‌ها کم بوده است.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ادامه داد: فعالیت‌های رسانه‌ای در فضای مدیا می‌تواند در پیدا شدن این حلقه مفقوده موثر باشد. پیشنهاد من این است که قضایایی از این دست در آموزش و پرورش بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. یکی دیگر از آسیب‌های مسائل شناخت مفاخر کشور، موضوع زبان است. زبان برخی از مفاخر ما، زبان سخت و صعبی است که باعث می‌شود جوان بگوید من این زبان را متوجه نمی‌شوم. زبانی که برای معرفی مفاخر در این نرم‌افزار انتخاب شده است، زبان مناسبی است.

ادبی گفت: ما وقتی می‌خواهیم مفاخرمان را معرفی کنیم، از زبانی سخت‌تر از زبان اصلی آثار آن‌ها استفاده می‌کنیم و فکر می‌کنیم کار درستی می‌کنیم. در حالی که ضیاء موحد در کتابی از آثارش درباره سعدی می‌گوید که ما به زبانی که از 6 قرن پیش برایمان مانده، صحبت می‌کنیم.

وی در پایان سخنانش گفت: تولید چنین نرم‌افزارهایی را ارج می‌نهم و تذکر می‌دهم که باید در فیلم‌ها، نمایش‌ها، سمفونی‌ها، کتاب‌ها و ... باید بیشتر مفاخرمان را ببینیم. گاهی اوقات وضعیت ما در برابر بیگانگان، همان حکایت «آن‌چه خود داشت، ز بیگانه تمنا می‌کرد» است. ملیت‌های مختلف به این اندازه که ما دارای مفاخر و مشاهیر هستیم،‌ از این نعمت برخوردار نیستند اما ما از بس چنین چهره‌هایی داریم، نمی‌توانیم آن‌ها را ببینیم.

در ادامه این مراسم، منصور واعظی به بیان سخنانی درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی، طی سال‌های گذشته پرداخت.