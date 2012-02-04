حاکمیت بالینی و استاندارد سازی خدمات در پنج بیمارستان مشهد اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا آذر پژوه قبل از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت دهه فجر با اصحاب رسانه اظهارکرد: حاکمیت بالینی در بیمارستان ها به منظور کیفی شدن درمان به بیماران انجام می شود که جزو پروژه های بهداشت و درمان کشور است و اجرای آن در مشهد نتایج بسیار خوبی در پی داشته است.

وی اظهار داشت: پنج بیمارستان امام رضا، قائم، شهید کامیاب، ام البنین و امام حسین درمشهد موفق به کسب مقام برتر در اجرای این طرح در کشور شده اند.

آذرپژوه از تقویت و سرمایه گذاری در حیطه درمان بر اساس اولویتهای بهداشتی در بیمارستانهای زیر پوشش دانشگاه خبر داد و افزود: بیماریهای سوانح رانندگی، بیماریهای قلبی و عروقی و سرطان سه عامل مهم مرگ و میر به شمار می رود.

وی اظهار داشت: بر این اساس دانشگاه علوم پزشکی مشهد اقدام به توسعه و تقویت تجهیزات و امکانات در راستای خدمات رسانی به بیماران کرده است.

آذرپژوه توسعه خدمات پیش بیمارستانی را از جمله اقدامات مهم این دانشگاه عنوان کرد و اظهار داشت: تقویت شبکه اورژانس استان، استقرار سامانه رهیاب آمبولانس و راه اندازی باند امداد هوایی و اتوبوس آمبولانس از جمله اقدامات به منظور امدادرسانی پیش بیمارستانی و نجات جان افراد سانحه دیده در مناطق شهری و برون شهری استان به شمار می رود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد توسعه و تقویت بخش های جراحی قلب و راه اندازی مرکز جامع قلب دربیمارستان امام رضا(ع) و راه اندازی بخش آنژیوگرافی در بیمارستان شریعتی را از جمله اقدامات به منظور درمان بیماران مبتلا به بیماریهای قلبی و عروقی برشمرد و اظهار داشت: برای اجرای این طرحها بیش از 30 میلیارد ریال هزینه شده است.

آذرپژوه تصریح کرد: توجه به درمان بیماران سکته مغزی نیز یکی از اولویتهای بهداشتی به شمار می رود و در این خصوص ایجاد بخشهای تخصصی بیماران سکته مغزی به منظور پیشگیری، درمان و توانبخشی بیماران مبتلا در بیمارستان قائم (ع) آغاز شده است.

وی سرطان را سومین عامل مرگ و میر در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: در این زمینه نیز تجهیز و تکمیل دستگاه های پرتو درمانی در بیمارستان امید با اعتبار بیش از 30 میلیارد ریال و دستگاه شتاب دهنده خطی در بیمارستان امام رضا(ع) انجام شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد توجه به بیماریهای خاص را از دیگر برنامه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد برشمرد و اظهار داشت: در این زمینه در دهه فجر بیمارستان پیوند اعضاء و دیالیز منتصریه در مشهد افتتاح خواهد شد.