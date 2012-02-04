برخورد خودرو با تیرچراغ برق حادثه آفرید/ آتش سوزی منزل مسکونی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، برخورد خودرو با تیر چراغ برق دو نفر را در شیراز روانه بیمارستان کرد. در پی تماس با سامانه 125 مبنی بر برخورد یک دستگاه خودر نیسان با تیرک چراغ برق و گیر کردن سرنشینان درون خودرو بلافاصله دو دستگاه خودرو به همراه نیروهای امدادی عملیاتی به محل اعزام شدند.

امدادگران آتش نشانی به محض رسیدن به محل پس از ایمنی با به بکارگیری دستگاههای مخصوص امداد تصادفات مصدومان را از خودرو خارج کردند و تحویل تکنسینهای اورژانس دادند.

عدم رعایت نکات ایمنی حادثه آفرید

بی احتیاطی در روشن کردن آتش نوجوان 17 ساله ای را روانه بیمارستان کرد. در پی اعلام به سامانه 125 شیراز مبنی بر حریق در منزل مسکونی بلافاصله واحدهای اطفایی عملیاتی از نزدیک ترین ایستگاه به محل اعزام شدند.ناجیان پس از رسیدن به محل و مشاهده دود پس از قطع کردن جریان برق و گاز و محل را ایمنی کردند و همزمان به خاموش کردن آتش پرداختند.

حریق را در مدت زمان کمی خاموش کردند.در این حادثه یک نوجوان 17 ساله از ناحیه دست دچار سوختگی شد که توسط تکنسینهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.

اطفای حریق منزل در شیراز

یک منزل مسکونی در شیراز آتش گرفت.

آتش نشانان پس از اطلاع از آتش سوزی در یک منزل مسکونی بلافاصله به محل عزیمت کرده و قبل از رسیدن به محل حادثه شعله و دود را مشاهده کردند و به محض رسیدن پس از ایمنی محل با استفاده از نردبان وارد پشت بام شده و شروع به اطفای حریق کرده و از انتشار حریق به داخل منزل جلوگیری کردند.

در این حادثه کسی آسیب ندید و شواهد حاکی از اتصالی در سیستم برق کولر بر اثر بارندگی و متعاقب آن آتش سوزی و سرایت آن به مواد سوختنی است.

واژگونی خودرو

یک دستگاه خودرو پراید واژگون شد.

واژگونی یک دستگاه خودرو پراید به سامانه125 گزارش شد که متعاقب ان زنگ امدادی ایستگاه شش به صدا در آمد.در پی آن حادثه امدادگران آتش نشانی به سرعت در محل حادثه حاضر شدند و مشاهده کردندیک دستگاه خودرو پراید واژگون شده و راننده که یک زن است درون خودرو گرفتار شده است.

از این رو امدادگران با به کارگیری ابزار مخصوص راننده را از خودرو خارج کرده و تحویل تکنسینهای اورژانس دادند و خودرو را نیز به حالت اولیه برگردانده به گوشه خیابان منتقل کردند.