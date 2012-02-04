به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، "سیلویو برلوسکنی" به دلیل در جریان بودن دادگاههای رسیدگی به موارد مختلف اتهاماتش همچنان در ایتالیا خبر ساز است.

این در حالی است که با کناره گیری برلوسکنی از نخست وزیری در دو ماه پیش، مصونیت سیاسی وی نیز پایان یافته و مجازاتهای سنگینی انتظار وی را می کشد.

بر این اساس موارد اتهام نخست وزیر سابق ایتالیا به حدی زیاد است که رسانه ها فرصت پیگیری تمام آن را ندارند با این حال گفته می شود تنها در پرونده مربوط به "کریمه المحروقی" ملقب به روبی وی به 4 سال زندان محکوم می شود.

اکنون این سوال برای مخالفان برلوسکنی پیش آمده که کدام پرونده این میلیاردر سیاستمدار را که سالها با استفاده از مصونیت سیاسی از مجازات گریخته از پای در می آورد.

اواخر آبان ماه و پس از انتظار فراوان مخالفان سرانجام نخست وزیر 75 ساله ایتالیا با تقدیم استعفای خود به رئیس جمهوری این کشور برای همیشه از سیاست خداحافظی کرد. وی در حالی پس از 17 سال به دنیای تجارت و تبلیغات بازگشت که پرونده های اتهامات مالی و اخلاقی وی همچنان مفتوح بوده و نوید روزهای نگران کننده ای را می دهند.