رشد 563 درصدی بخش کشاورزی/ افتتاح 15 پروژه

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: این استان از نظر تولید محصولات کشاورزی نسبت به قبل از انقلاب 563 درصد رشد داشته و توانسته بخش قابل توجهی از نیازهای استان و کشور را به محصولات کشاورزی تامین کند.

علی اشرف منصوری افزود: در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی اقدامات و تلاشهای بسیار مناسبی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه صورت گرفته و با افزایش سطح زیر کشت زمینهای کشاورزی و میزان تولیدات محصولات جهش اساسی را در این بخش به وجود آورده و باعث افزایش درآمد و ایجاد اشتغال شده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های بخش کشاورزی در سال‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: مساحت کل اراضی کشاورزی استان در قبل از انقلاب 723 هزار و 468 هکتار و اکنون به 946 هزار و 575 هکتار رسیده که 30 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه رشد محصولات استراتژیک استان مانند جو، گندم، چغندر قند، سیب‌زمینی و دانه‌های روغنی را در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی چشمگیر عنوان کرد.

منصوری تاکید کرد: تولید محصولات گلخانه‌ای خارج از فصل و گل‌های زینتی، گوشت سفید، عسل، ماهی، ذرت دانه‌ای، شبکه آبیاری تحت فشار، تجهیز و نوسازی اراضی، احداث کانال‌های آبیاری عمومی، یکپارچه‌سازی اراضی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از جمله شاخص‌هایی است که در قبل از انقلاب در بخش کشاورزی وجود نداشت اما اکنون در سایه پیروزی انقلاب اسلامی ایران به وجود آمده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: میزان کل محصولات کشاورزی استان کرمانشاه در رژیم پهلوی 600 هزار تن بوده که اکنون این عدد به 3 میلیون و 982 هزار و 395 تن در سال 90 رسیده است.

وی گفت: از محل اعتبارات دولتی 30 پروژه با اعتباری بالغ بر 240 میلیارد ریال شامل اجرای سیستم‌های نوین آبیاری، شبکه‌ها و کانال‌های آبیاری که در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر بهره‌برداری از منابع آبی است را می‌توان نام برد.

افتتاح 15 پروژه بخش کشاورزی کرمانشاه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران برکات زیادی برای این مرزوبوم داشته است وبه میمنت این ایام و باهمت وتلاش کارکنان هرساله ده ها طرح در این شهرستان به بهره برداری می رسد ودر دهه فجر امسال نیز 15 طرح بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر 167 میلیارد و722 میلیون ریال و اشتغال زایی 73 نفر به بهره برداری می رسد.

رضا زارعی با بیان مطلب فوق افزود: از 15طرح یادشده 11طرح تسهیلاتی مربوط به اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار از نوع کلاسیک ثابت با آبپاش های متحرک است، 2 طرح عمرانی مربوط به احداث کانال آبرسانی، یک طرح مربوط به احداث جایگاه پرواربندی گوساله ویک طرح نیز مربوط به احداث مرغداری گوشتی صنعتی است.

زارعی تصریح کرد: شهرستان کرمانشاه دارای 310 هزار و 945 هکتار اراضی کشاورزی است که از این مقدار 301 هزار و900 هکتار اراضی زراعی و9 هزار و45 هکتار باغ است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه افزود: در این شهرستان سالیانه بیش از یک میلیون ودویست هزار تن انواع محصولات زراعی، باغی ودامی تولید می شود که در این بین تولیدات زراعی یک میلیون ویکصد هزار تن، تولیدات باغی 50 هزار تن، تولیدات دامی 86 هزار تن وتولید آبزیان پرورشی بیش از 200 تن است.

وی تاکید کرد: سالیانه حدود 40 نوع محصولات مختلف زراعی دیم وآبی نیز در این شهرستان کشت می شود که مهمترین آنها گندم، ذرت، نخود، جو وچغندر است.

زارعی گفت: از دیگر برنامه های این شهرستان در ایام دهه فجر می توان به برگزاری مراسم جشن بزرگ انقلاب در بخش های کوزران، مرکزی، ماهیدشت وفیروزآباد، غبار روبی وعطر افشانی وگلباران مزار پاک شهدا اشاره کرد.

