سامانه ثبت اطلاعات طرح های نیمه تمام صنعتی / آغاز ساخت منطقه ویژه اقتصادی ساوه

به گزارش خبرگزاری مهر، این سامانه به منظور ثبت و بروز رسانی اطلاعات طرح های نیمه تمام برای ارائه تسهیلات راه اندازی شده است.

ثبت اطلاعات طرح ها توسط مجریان آنها در سامانه مذکور ضروری است و در طرح هایی که در این پایگاه ثبت نگردند به عنوان طرح راکد محسوب می شوند.

عملیات اجرایی فاز اول منطقه ویژه اقتصادی ساوه آغاز شد



منطقه ویژه اقتصادی با پیگیری های انجام شده در فاز نخست به مساحت 700 هکتار شامل حصار کشی، زیرساخت ها، ساختمان اداری، گمرک، خط ترانزیت ریلی و باسکول احداث خواهد شد.

معافیت گمرکی و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده، معافیت از پرداخت هر گونه عوارض معمول، ورود ماشین آلات خط تولید بدون عوارض گمرکی، تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ... به عنوان بخشی از مزایای این منطقه محسوب می شود.





