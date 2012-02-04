برتری برابر استقلال برای دستیابی به جواز صعود لازم است

سعید توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان داشت: اکنون که تیم در مکان سوم جدول رده بندی مسابقات لیگ آزادگان قرار دارد، شرایط نیز برای ما ویژه است و باید از این هفته به بعد هم برای کسب پیروزی و هم برای بهبود موقعیت خود در جدول رده‌بندی گروه دوم تلاش کنیم.



وی ادامه داد: کسب هشتمین پیروزی در رقابت‌های مرحله گروهی مسابقات، تیم ما را یک گام دیگر به موفقیت در صعود به دور دوم لیگ آزادگان نزدیک‌تر کرد اما از سوی دیگر حریفان نیز با تمام قوا به میدان می‌آیند و این کار ما را سخت می‌کند و باید با حساسیت بیشتری در بازی‌های آینده به میدان برویم.



مربی تیم فوتبال صبای نوین قم با اشاره به قرار گرفتن صبای نوین در مکان سوم گروه دوم لیگ آزادگان، ابراز داشت: اکنون وظیفه ما سخت‌تر از گذشته شده است، زیرا در جایگاهی قرار داریم که بعد از سال‌ها امید به صعود را برای ما افزایش داده است.



وی در ادامه با اشاره به اهمیت موفقیت تیم فوتبال صبای نوین قم در کسب برتری برابر استقلال ساری صدرنشین مسابقات گروه دوم لیگ آزادگان، یاد آور شد: ما در این دیدار به نهمین برد خود در لیگ نیاز داریم تا در هفته های پایانی مرحله گروهی از شرایط روحی خوبی برخوردار شویم.



توسلی عنوان داشت: دور برگشت مرحله مقدماتی مسابقات لیگ آزادگان روز سه شنبه هجدهم بهمن‌ماه وارد هفته هجدهم خود می‌شود و طی آن تیم‌های لیگی در چندین مسابقه حساس در شهرهای مختلف برابر یکدیگر قرار می‌گیرند که در یکی از این بازی‌ها تیم فوتبال صبای نوین قم با تیم صدرنشین استقلال ساری در خارج از خانه مسابقه می‌دهد.



وی با بیان اینکه برگزاری دیدارهای این هفته علاوه بر اینکه چهره مدعیان کسب صعود به مرحله دوم را بیش از پیش مشخص خواهد کرد، اضافه کرد: تیم فوتبال صبای نوین قم نیز که به مکان سوم جدول رفته است، در دیداری خارج از خانه همانند بازی رفت با هدف شکست دادن استقلال ساری به میدان می‌رود.



مربی تیم فوتبال صبای نوین قم افزود: تیم ما در یکی از مهمترین بازی های خارج از خانه خود در لیگ آزادگان مهمان تیم استقلال ساری خواهد بود، دیداری که با توجه به برگزاری در خانه حریف قطعاً سخت و دشوار خواهد بود و باید با آمادگی کامل برابر حریف قرار بگیریم.



وی تاکید کرد: تیم ما در میان ناباوری بسیاری از کارشناسان و تیم‌های مطرح این گروه، خود را به عنوان پدیده رقابت‌های لیگ معرفی کرده است و برتری در مصاف با استقلال ساری موجب می‌شود حرکت خود را در مسیر شناساندن توانمندی فوتبال قم را با موفقیت بیشتری ادامه دهیم.



تیم فوتبال صبای نوین قم با برتری برابر سفید رود آستانه در هفته هجدهم مرحله مقدماتی رقابت‌های لیگ آزادگان، هم اکنون بعد از استقلال ساری و شهرداری لنگرود در مکان سوم قرار دارد.

