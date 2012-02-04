به گزارش خبرنگار مهر، رمضان شریف ظهر شنبه در همایش بسیج و رسانه که از سوی سپاه علی ابن ابیطالب(ع) در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، اظهار داشت: از آنجایی که در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم تابلویی از دستاوردها، پیشرفتها، گسترش حوزه نفوذ و چالشهای انقلاب اسلامی را ترسیم کنیم.
وی تاکید کرد: در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقطه مشترک بین مجموعه خبررسانی و تولید خبر ما از یک طرف و امپراطوری شرق و غرب عالم از طرفی دیگر تقابل بوده است.
وی با بیان اینکه در فضای واقعی دو تصویر واقعی و مجازی از یک پدیده طراحی میشود، به ذکر مثالی در این مورد پرداخت و اظهار داشت: انقلاب اسلامی با همه داشتهها و چالشهای که دارد یک واقعیت است، اما تصویری که رسانههای غربی از انقلاب ارائه میکنند با حقیقت آن فاصله بسیاری دارد.
ایران از نظر داشتن پیام در دنیا بینظیر است
شریف یکی از مهمترین مولفههای برقراری ارتباط در انقلاب اسلامی و عناصر تعیین کننده آن را داشتن منبع پیام مطمئن و پایدار دانست و افزود: انقلاب اسلامی ایران به برکت تاسی از تعالیم اسلام از نظر داشتن منبع پیام در دنیا بینظیر است.
مسئول روابط عمومی سپاه ادامه داد: گفتمان کمونیسم و لیبرال دموکراسی غربیها دست ساز فکر بشر است، از این رو همه جانبه نیست و محصول یک دوره زمانی است.
وی با بیان اینکه منبع پیام انقلاب اسلامی با فطرت انسانی سازگاری دارد، اظهار داشت: اینکه آمریکاییها هر چه علیه جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنند به نتیجه نمیرسند به خاطر این است که گفتمان انقلاب توسط امام در نظام اسلامی نهادینه شده است و تا زمانی که مردم ما به دنبال این گفتمان باشند و در راه ترویج آن هزینه کنند آمریکاییها نمیتوانند کاری از پیش ببرند.
شریف اضافه کرد: اگر ما به عنوان خبرنگار که در حوزه رسانه کار میکنیم به محتوای پیام انقلاب توجه داشته باشیم خواهیم دید که یکی از مزیتهای نسبی انقلاب که به هیچ وجه قابل خلقشدن توسط دشمنان ما نیست منبع پیام است.
جنگ امروز جنگ ارادههاست
وی با بیان اینکه جنگ دشمنان با ما جنگ نرم است، اظهار داشت: من با شهامت و ادله دقیق میگویم که دشمن در حوزه نظامی نمیتواند با انقلاب مقابله کند چرا که ما تنها کشوری در دنیا هستیم که بیشترین فرماندهان جنگ دیده را از سطح فرمانده دسته تا فرمانده قرارگاه داریم که این ظرفیت در هیچ کشوری وجود ندارد.
وی تاکید کرد: جنگ امروز جنگ ارادههاست و کسانی که دارای اراده قوی و مطمئن هستند برنده میشوند.
شریف تصریح کرد: در فضای رسانهای به دلیل امپراطوری عظیم رسانهای دشمن و برخی ضعفهای رسانههای داخلی فضایی که از انقلاب اسلامی تصویر میشود با حقیقت آن تفاوت زیادی دارد.
شریف عنوان کرد:
گفتمان انقلاب به خوبی در دنیا ترویج نشده است/ ضعف رسانههای داخلی
قم - خبرگزاری مهر: مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران با اشاره به ضعف رسانههای داخلی در ترویج گفتمان انقلاب گفت: اگر گفتمان انقلاب به خوبی در دنیا ترویج شود نگاه مردم جهان نسبت به جمهوری اسلامی عوض میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، رمضان شریف ظهر شنبه در همایش بسیج و رسانه که از سوی سپاه علی ابن ابیطالب(ع) در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، اظهار داشت: از آنجایی که در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم تابلویی از دستاوردها، پیشرفتها، گسترش حوزه نفوذ و چالشهای انقلاب اسلامی را ترسیم کنیم.
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