حفاظت از حقوق بیت المال به عنوان یک اصل مهم نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی بهاور شنبه در دومین جلسه هماهنگی برای گرامیداشت هفته منابع طبیعی در شهرستان دامغان در محل این اداره اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا هفته منابع طبیعی در سالجاری را با مشارکت و همکاری مردم به خوبی برگزار کنیم.

وی افزود: منابع طبیعی نقش بسزایی در رشد و پیشرفت جامعه دارد و باید نقش منابع طبیعی در جامعه را برای همگان تبیین کنیم.

عضو ستاد برگزاری هفته منابع طبیعی شهرستان دامغان تصریح کرد: همکاری کارشناسان و تشکل های غیر دولتی و دوستداران طبیعت می تواند در بهتر برگزار شدن هفته منابع طبیعی کمک فراوان کند.

وی گفت: با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، منابع طبیعی می تواند در پشتوانه اقتصادی نقش بسزایی را در جامعه ایفا کند.

دبیر هفته گرامیداشت منابع طبیعی شهرستان دامغان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه هفته منابع طبیعی از 15 لغایت 21 اسفند ماه می باشد، اظهار داشت: هفته منابع طبیعی در سالجاری به عنوان منابع طبیعی، پشتوانه اقتصادی نامگذاری شده است.



ابراهیم مهرابی افزود: تمام سعی و تلاش اعضای ستاد گرامیداشت هفته منابع طبیعی بر این است که برنامه های هفته منابع طبیعی امسال در شهرستان دامغان به خوبی اجرا شود.

وی گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته در هفته منابع طبیعی نهال هایی در بین مردم شهرستان دامغان توزیع خواهد شد.

در این جلسه همچنین هر یک از اعضا ستاد منابع طبیعی شهرستان دامغان در جهت بهتر برگزار شدن هفته منابع طبیعی در این شهرستان به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.