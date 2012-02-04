انتقاد از بی توجهی مسئولان البرز به بیماران تالاسمی

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء مجدی بعد از ظهر شنبه در جمع بیماران تالاسمی استان که در سالن همایش باشگاه میلاد استان در کرج برگزار شد، با اشاره به اینکه بیماران تالاسمی بمبی از صبر هستند، اظهار داشت: متاسفانه امروزه بیماران تالاسمی استان مورد بی توجهی استان قرار گرفته اند.

وی اظهار داشت: برای دعوت مدعوین این مراسم به 60 نفر از مسئولان نامه زده شده ولی متاسفانه هیچ یک از مسئولان در این جمع حضور پیدا نکرده اند که این امر نشان دهنده کم توجهی به این بیماران و انجمن است.

مسئول انجمن تلاسمی استان البرز گفت: انجمن تالاسمی البرز در 17 سال گذشته به شکل غیر رسمی به عنوان انجمن غرب تالاسمی استان تهران فعالیت خود را آغاز کرده است.

مجدی ادامه داد: فرد مبتلا به تالاسمی از زمانی که به دنیا می آید درد را از لحاظ جسمی و مالی تحمل می کند و به نوعی می توان گفت که بیماران تالاسمی بمبی از صبر و تحمل هستند.

بیماران تالاسمی مشکلات بیمه ای دارند

وی با بیان اینکه بیماران تالاسمی دارای مشکلات بیمه هستند، اضافه کرد: زمانی خیر مقدم به مسئولان در جلسه گفته می شود که مسئولان خیر را با خود آورده باشند.

مسئول انجمن تلاسمی استان البرز افزود: آیا رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز از وضعیت داروئی و جسمی بیماران تالاسمی استان خبر دارد؟

وی با انتقاد از عدم پیگیری دانشگاه علوم پزشکی از وضعیت بیماران تالاسمی استان، اضافه کرد: بعد از سال ها 40 پمپ تزریق آهن زدایی (تزریق آمپول دیسترال) به انجمن داده اید که عمر این پمپ ها سه سال بیشتر نیست.

وی اظهار داشت: از نظر بهزیستی شخصی تحت پوشش قرار خواهد گرفت که علاوه بر این بیماری به طور ضمنی از لحاظ ذهنی و چشم، گوش و معلولیت صدمه شدید دیده باشد آن زمان زیر پوشش بهزیستی قرار خواهند گرفت.

مجدی با اشاره به اینکه وضعیت شغلی و جسمی این بیماران در وضعیت مناسبی قرار ندارد، اظهار داشت: اگر این افراد بیمار هستند چرا برای آنها مبلغی به عنوان کمک در نظر گرفته نمی شود و اگر بیمار نیستند پس چرا به آنها شغل داده نمی شود.

این برنامه به همت انجمن گل صبر و انجمن تالاسمی استان برگزار شد که خانواده بیمارهای تالاسمی در مراسم حضور داشتند ولی هیچ یک از مسئولان استان به ویژه سخنران مدعو مکاریان مدیر کل بهزیستی استان البرز در مراسم حضور نداشتند.