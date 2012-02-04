به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ احمد وحیدی در حاشیه مراسم افتتاح خط تولید سامانه موشک کروز دریایی ظفر در مصاحبه با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: این توانمندی ها، به برکت خون شهدا و دهه فجر است که نور آن همچنان گسترده تر و با شدت بیشتری مسیر ما را روشن می کند.



وزیر دفاع گفت: تولیدات جدید موشکی، بر اساس دکترین دفاعی مبتنی بر بازدارندگی و عملیات جنگ نامتقارن است.



وحیدی افزود: این موشک ها، قادرند با دقت بالا، به سرعت هدف را شناسایی کنند و در چند ثانیه هدف را مورد اصابت قرار دهند و دشمن را از انجام هرگونه عکس العمل باز دارند.



وزیر دفاع گفت: با تحویل این تسلیحات و موشک های جدید می توانیم هر هدف مورد نظر را در فاصله های کوتاه، میانه و بلند مورد اصابت قرار دهیم و این موشک ها، حلقه دفاعی ما را تقویت می کند.

