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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۳۵

وحیدی:

ایران هیچ تسلیحاتی از خارج وارد نمی‌کند

ایران هیچ تسلیحاتی از خارج وارد نمی‌کند

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: هیچ گونه تسلیحاتی از خارج وارد نمی کنیم و امروز نیروهای مسلح، از کارآمدترین و روزآمدترین سلاح ها برخوردارند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ احمد وحیدی در حاشیه مراسم افتتاح خط تولید سامانه موشک کروز دریایی ظفر در مصاحبه با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: این توانمندی ها، به برکت خون شهدا و دهه فجر است که نور آن همچنان گسترده تر و با شدت بیشتری مسیر ما را روشن می کند.


وزیر دفاع گفت: تولیدات جدید موشکی، بر اساس دکترین دفاعی مبتنی بر بازدارندگی و عملیات جنگ نامتقارن است.

وحیدی افزود: این موشک ها، قادرند با دقت بالا، به سرعت هدف را شناسایی کنند و در چند ثانیه هدف را مورد اصابت قرار دهند و دشمن را از انجام هرگونه عکس العمل باز دارند.

وزیر دفاع گفت: با تحویل این تسلیحات و موشک های جدید می توانیم هر هدف مورد نظر را در فاصله های کوتاه، میانه و بلند مورد اصابت قرار دهیم و این موشک ها، حلقه دفاعی ما را تقویت می کند.
 
کد مطلب 1525416

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