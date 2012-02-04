کوچکترین انحراف از مسیر نظام خیانت بزرگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی جعفر سبحانی در دیدار اعضای جبهه پیروان خط امام و رهبری و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم، اقدامات این تشکلها را در راستای خدمت به مردم برشمرد و اظهار داشت: امام علی(ع) در نامهای خطاب به استاندار آذربایجان نوشتند که ولایتی که به شما دادهایم فکر نکنید برای شما دادهایم بلکه امانتی در دست شماست و شما باید از این امانت محافظت کنید تا مردم از آن بهره بگیرند.
وی تاکید کرد: استاندار، فرماندار و... مقاماتی است که ملت به افراد میدهند که از آن برای خودشان بهره نگیرند بلکه این مقامات را به آنها میدهند که دیگران از آن استفاده کنند.
این مرجع تقلید نظام جمهوری اسلامی را امانتی در دست همه مسئولان و مردم دانست و گفت: نظام جمهوری اسلامی با تمام شعبی که دارد از بالاترین مقام که مقام ولایت است تا پائین ترین آن، در دست ملت و مقامات امانتی است تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند، بنابراین کوچکترین انحراف از مسیر نظام خیانتی است به مردم.
آیتالله سبحانی خطاب به اعضای جبهه پیروان خط امام و رهبری و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم گفت: شما به عنوان بخشی از این نظام دور هم جمع شدهاید تا نظام حفظ شود و تمام فعالیتها به نفع مردم باشد که این کار، حرکت خوبی است.
وی ادامه داد: شما بدون اینکه یک ریال از دولت بگیرید عهدهدار نگهبانی از نظام هستید، پس عمل شما اگر برای خدا باشد نوعی عبادت است. عبادت به این معنا که خداوند به عمل شما ثواب و پاداش میدهد که بدون چشمداشتی عمر خودتان را برای نظام صرف میکنید تا مشکلات مردم رسیدگی و برطرف شود.
لزوم احیای بافتهای فرسوده
استاد برجسته حوزه علمیه در بخش دیگری از سخنان خود به کاستیها و نارساییهای استان قم اشاره کرد و افزود: استان قم از نظر پیشرفت و رسیدگی از سالیان پیش مورد توجه نبوده و شرایط اول انقلاب و بعد از آن درگیریهایی که به وجود آمد اقتضا میکرد که یک نقطه از کشور بیش از سایر جاها مورد توجه نباشد ولی الان کم و بیش به این استان توجه میشود.
آیتالله سبحانی یکی از مهمترین مشکلات شهر قم را وجود بافتهای فرسوده در محلههای قدیمی این شهر عنوان کرد و اظهار داشت: اگر خدای ناکرده یک زلزله 7 ریشتری رخ دهد بسیاری از خانههای قدیمی که از خشت و گل ساخته شده در معرض خطر جدی قرار میگیرد.
وی ایجاد خیابان و معابر عمومی را یکی از راههای بازسازی خانههای فرسوده عنوان کرد و گفت: البته خیابان کشی این مناطق بودجه و برنامه میخواهد و اگر بدون خیابان کشی برخی از خانههای فقرا بازسازی شود کار خوبی است.
توجه به مسائل فرهنگی مهمتر از عمران و آبادانی است
این مرجع تقلید توجه به مسائل فرهنگی شهر قم را خواستار شد و تاکید کرد: وضعیت فرهنگی برخی از خیابانهای شهر قم از جمله صفائیه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: افرادی که از استانهای دیگر به قم سفر میکنند خیال میکنند که زنان این شهر کنیزان حضرت زهرا(س) و پاکدامن و عفیف و جوانانشان اهل بهشت هستند اما وقتی از نزدیک شهر قم را میبینند متوجه میشوند که این وضعیت وجود ندارد.
آیتالله سبحانی توجه به مسائل فرهنگی را مهمتر از مسائل عمرانی دانست و افزود: توجه به مشکلات تامین آب و عمران و آبادانی از مسائل مهم هستند ولی بازار و جوانان قم باید مظهر تقوا باشند.
وی اظهار داشت: قم مرکز ثقل فقاهت و مرجعیت است و باید مراکز فرهنگی و علمی آن از جاهای دیگر بیشتر باشد
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید گفت: نظام اسلامی امانت بزرگی است که کوچکترین انحراف از مسیر اصلی این نظام خیانت بزرگی به مردم است.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی جعفر سبحانی در دیدار اعضای جبهه پیروان خط امام و رهبری و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم، اقدامات این تشکلها را در راستای خدمت به مردم برشمرد و اظهار داشت: امام علی(ع) در نامهای خطاب به استاندار آذربایجان نوشتند که ولایتی که به شما دادهایم فکر نکنید برای شما دادهایم بلکه امانتی در دست شماست و شما باید از این امانت محافظت کنید تا مردم از آن بهره بگیرند.
نظر شما