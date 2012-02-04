توسعه همه جانبه شهرستان ساوجبلاغ هدف مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی بعد از ظهر شنبه در اولین جشن بزرگ عشایری در استان البرز در جمع مسئولان استانی و شهرستانی و جمع زیادی از عشایر استان و شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد گفت: توسعه شهرستان ساوجبلاغ با اعتبارات استانی و کشور میسر است و در دهه مبارک فجر که امسال مقارن با روزهای ولادت ائمه است، پروژه هایی در مراکز شهرستان افتتاح می شود.



وی با بیان اینکه تعداد 52 پروژه با اعتباری بالغ بر 27 میلیارد تومان در دهه فجر افتتاح می شود، یادآور شد: تعدادی از این پروژه ها سالنهای ورزشی هستند. در بخش چندار هم یک سالن ورزشی افتتاح می شود و این خبر خوبی برای اهالی کردان و چندار است.



حدادی همچنین از افتتاح هشت پروژه در بخش جهاد کشاورزی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان خبر داد و گفت: با افتتاح این پروژهها، 84 نفر مشغول به کار می شوند.

فرماندار ساوجبلاغ گفت: خدماتی که جهاد کشاورزی به کشاورزان عرضه می کند مستقیما برای کشاورزی فایده داشته و بر روی محصولات تاثیر گذار بوده است.



وی در بخشی دیگربرتوسعه مکانهای ورزشی برای جوانان منطقه تاکید کرد.



وی افزود: پروژه مترو که سال آینده راه اندازی می شود به اعتبار نیاز داشت که 200 میلیارد اعتبار برای آن تامین شده و اکنون کمبود اعتبار نداریم و واگنها را خریداری کرده و امیدواریم که مترو بتواند به توسعه بخش چندار و کردان کمک شایانی کند.



فرماندار ساوجبلاغ افزود: برای سال آینده بیش از 68 درصد افزایش اعتبارات داشته ایم و این به جز اعتبارات تملک دارایی است که بیش از 70 درصد افزایش داشته و در بخش کشاورزی و عشایری نیز اعتبارات تامین می شود و نگرانی وجود ندارد.



فرماندار ساوجبلاغ و همراهان در انتها از بخشهای مختلف جشنواره از جمله مسابقه آشپزی بانوان، تولیدات محلی مانند نان محلی، عسل، عرقیجات، ترشیجات، آبلیمو، آبغوره و ... بازدید کردند.