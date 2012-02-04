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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۱۶

هدیش بیگلری شاملو درگذشت

هدیش بیگلری شاملو درگذشت

هدیش بیگلری شاملو طراح جلوه های ویژه رایانه ای پس از سپری کردن یک دوره بیماری بعدالظهر امروز دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، هدیش بیگلری شاملو طراح جلوه های ویژه که مدتها از بیماری سرطان رنج می برد بعدالظهر امروز پس از سپری کردن یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت.
 
هدیش بیگلری شاملو در کارنامه خود طراحی جلوه های ویژه فیلم‌هایی چون"هفت دقیقه تا پاییز"، "ناسپاس"،"خیابان های آرام"، "اخلاقتو خوب کن"و مجموعه تلویزیونی" نردبام آسمان" را بر عهده داشت. وی همچنین برای طراحی جلوه‌های ویژه یارانه‌ای فیلم "هفت دقیقه تا پاییز" از بیست و هشتمین دوره جشنوراه فیلم فجرسیمرغ بلورین دریافت کرده بود.
 
خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده و اهالی سینما تسلیت می گوید.
کد مطلب 1525423

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