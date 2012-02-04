به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی دشتکی در ستاد ساماندهی امور جوانان استان زنجان، اظهار داشت: انقلاب اسلامی به عنوان انفجار نور موجب شده است تا دشمنان اسلام درصدد مقابله با آن پرداخته و برنامه‌ریزی‌های مختلفی در این راستا داشته باشند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی حاصل خون هزاران شهید و جوان است، افزود: انقلاب با حضور گسترده جوانان در صحنه شکل گرفته و در طول 32 سال گذشته نیز همواره مورد هجوم دشمنان قرار گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به برگزاری ستادهای مختلف در استان افزود: برخی از ستادها از وظیفه اصلی خود دور مانده و برنامه‌های کلی را در نظر نمی‌گیرند.

وی با بیان اینکه باید جزئیات ستادهای مختلف با تشکیل کمیته‌ها بررسی شود، افزود: ارائه ریزی برنامه‌های دستگاه‌های مختلف در قالب کمیته‌های تخصصی موجب اجرای مطلوب این برنامه‌ها می‌شود.

حجت‌الاسلام دشتکی یکی از مشکلات جدی جوانان در کشورها را افسردگی و خودکشی دانست و یادآور شد: علت اصلی این خودکشی‌ها حضور در فضای سایبری است.

وی با بیان اینکه جوان با برگشت از فضای سایبری با مشکلاتی مواجه می‌شوند، ادامه داد: باید در حوزه فرهنگی به مشکلات جوانان رسیدگی شده و برنامه‌ریزی‌های مختلفی برای جوانان داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه جوانان کشور در معرض تهدید دشمنان قرار دارند، افزود: باید با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و تاثیر گذار جوانان را در برابر تهدیدهای دشمنان بیمه کرد.

345 مبلغ به مناطق مختلف استان زنجان اعزام می‌شوند

مسئول واحد اعزام اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: به مناسبت بزرگداشت ایام مبارک دهه فجر 345 مبلغ به مناطق مختلف استان زنجان اعزام می‌شوند.

حجت‌الاسلام حسن سلطانی افزود: 50 نفر از مبلغان مورد نظر برای اعزام به مناطق مختلف استان زنجان غیر بومی و از طلاب حوزه علمیه قم هستند.

وی با اشاره به اینکه 49 نفر از مبلغان ایام دهه فجر را بانوان تشکیل می‌دهند، ادامه داد: 50 نفر از روحانیون نیز از اعضای طرح بلندمدت هجرت به شمار می‌روند که در مناطق مورد نظر مستقر می‌شوند.

مسئول واحد اعزام تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: تعدادی از روحانیون مورد نظر برای اعزام در ایام دهه فجر در 27 منطقه استان مستقر هستند.

سلطانی با بیان اینکه برنامه‌های مورد نظر در دهه فجر متناسب با نامگذاری روزهای این ایام مبارک اجرا می‌شود، ادامه داد: توزیع جزوات انقلابی و تغذیه فکری مردم از جمله برنامه‌های مورد نظر در این ایام محسوب می‌شود.