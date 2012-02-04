اعلام عدم ارتباط حدادعادل با جبهه پایداری/ انصراف یک کاندیدای خبرگان

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شفاف شدن فضای سیاسی کشور در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی این گزارش سعی دارد به مهمترین و آخرین اخبار انتخاباتی در 27 روز باقیمانده تا خلق حماسه ای دیگر از سوی ملت بصیر ایران بپردازد.

تصور عدم حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات ساده‌انگارانه است

یک عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه متاسفانه دوستان ما در جبهه پایداری معتقدند که چون اصلاح طلبان در انتخابات حاضر نیستند خوب است که اصولگرایان با هم رقابت کنند، گفت: تصور عدم حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات ساده‌انگارانه است.



محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به این سئوال که نظر وی درخصوص ارائه لیست های جداگانه از جانب اصولگرایان چیست؟ گفت: ما همواره به دنبال وحدت بین اصولگرایان هستیم و همچنان هم برای ارائه یک لیست واحد تلاش می کنیم.



مردم باید بدانند نمایندگانی که پیش خرید شده‌اند چه کسانی هستند

یک عضو کمیته بانوان جبهه متحد اصولگرایان نیز همچنین با اشاره به برنامه جریان انحرافی برای انتخابات مجلس نهم بیان داشت: جریان انحرافی در نظر داشت که ۱۵۰ نماینده را به مجلس نهم وارد کند. در جریان دور کاری هم برخی از همین نمایندگان اصول گرا قصد داشتند که اقدامات صورت گرفته برای دولت و افرادی که شاخص آنها ولایت بود را زیر سؤال ببرند و آن را توجیه کنند.



افتخاری با بیان اینکه اگر جریان‌های خاکستری در کنار اقلیت قرار بگیرند می‌توانند تاثیرگذار باشند افزود: و البته عده‌ای از نمایندگان هم برای حضور در مجلس بعد، تحت تاثیر جریان انحرافی هستند، که شناختن این افراد سخت است ولی مردم باید عملکرد آنها را بررسی کنند و از افراد آگاه به پشت صحنه بپرسند که نمایندگانی که برای دوره بعد پیش خرید شدند چه کسانی هستند.



عضو کمیته بانوان جبهه متحد تاکید کرد: نماینده‌ای که هزینه کلان برای انتخابات خرج کند، باید توضیح دهد که این بودجه را، به خصوص در شهرستان‌ها از کجا آورده است. کسی که با جریان‌های قدرت و ثروت پیوند می‌خورد و هزینه‌های خاصی انجام داده است باید دانست که آنها نماینده مردم شهیدپرور نیستند.



فعالیت 120 شکبه فارسی زبان علیه ایران

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در شرایط فعلی 120 شبکه فارسی زبان در حال فعالیت هستند که 110 شبکه علیه کشور و برای نا امیدن کردن مردم ما فعالیت می کنند و قصد دارند بعد از انتخابات نیز با نشان دادن صفهایی کوتاه از حضور مردم و صحنه سازی های اینچنینی بگویند که مشارکت در انتخابات کم بوده و مردم استقبال نکردند.

به درخواست ستاد نمازجمعه تهران، بروشورهای تبیینی جبهه متحد توزیع نشد

حسین طلا در گفتگو با سایت اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان با اشاره به تماسهای مکرر امت حزب الله مبنی بر عدم توزیع بروشورهای انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان در نمازجمعه شهر تهران برای آشنایی بیشتر با دیدگاههای جبهه متحد گفت: بروشورهای انتخاباتی جبهه متحد شامل رهنمودهایی وحدت بخش از رهبر معظم انقلاب و بیاناتی از آیت الله مهدوی کنی، آیت الله یزدی، دکتر ولایتی، دکتر حدادعادل و سایر بزرگان و همچنین پاسخ به برخی شبهات و نیز تبیین منشور اصولگرایی و... برای توزیع در نمازجمعه تهران آماده شده بود که توزیع نشد.



وی افزود: به دلیل تاکید ستاد نمازجمعه تهران، جبهه متحد اصولگرایان از توزیع این بروشورها خودداری کرد



ابوترابی: آیت الله مهدوی و آیت الله یزدی برای تقویت جریان اصولگرا به میدان آمدند

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: جبهه متحد اصولگرایان برای رسیدن به اهداف مورد نظر رهبر معظم انقلاب، پر شور کردن صحنه انتخابات و اتحاد اصولگرایان حول ولایت فقیه و فراهم کردن زمینه انتخابات بهتر، بهترین ها را برای تشکیل مجلسی کارآمد و نظامی مقتدردر نظر گرفته است.



ابوترابی بیان کرد: جبهه اصولگرا برای ایجاد بستر مشارکت مردم و وحدت و انسجام اصولگرایان حول مقام ولایت برای تشکیل مجلس کارآمد که ثمره آن اقتدار نظام است تشکیل شد و شخصیت هایی مانندآیت الله مهدوی کنی با بیش از نیم قرن تلاش سیاسی و نقش آفرینی به عنوان بازوی فقیه و بصیر رهبر معظم انقلاب در این عرصه حضور یافته اند همچنین آیت الله یزدی نیز برای وحدت، انسجام، ارتقاء سطح آگاهی و بصیرت و تقویت جریان اصولگرا و نظام جمهوری وارد عرصه شده اند.



حبیبی:امروز انتخابات خط مقدم جنگ با دشمن است

محمدنبی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه های نمازجمعه تهران اظهار داشت: همانطور که رهبر انقلاب انتخابات را مصونیت بخش انقلاب دانستند، امروز حضور گسترده مردم در پای صندوق های رأی و برپایی یک انتخابات شورانگیز خط مقدم جنگ با دشمنان نظام است.



وی حضور گسترده مردم در صحنه های مختلف انقلاب را موجب پیشرفت و غلبه بر دشمنان دانست و گفت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یک برگ مهم از صفحات کتاب انقلاب اسلامی است که این بار هم نیز مردم بصیر ایران هرچه باشکوهتر این برگ را ورق خواهند زد.



روابط عمومی جبهه متحد: فهرستهای منتشره گمانه زنی است

روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان در بیانیه ای اعلام کرد: در دو سه روز گذشته مجددا فهرست هایی منتشر شد که بیشتر از اینکه مبتنی بر واقعیت باشد بر پایه حدس و گمان تنظیم و منتشر شده بود به طوری که در مورد برخی از این افراد هیچ بحثی در شورای مرکزی، هیات داوری و هیات اجرایی جبهه متحد اصولگرایان، صورت نگرفته است.

تاکنون نیز صرفا در مورد نامزدهای روحانی و بانوان فهرست جبهه متحد تصمیم گیری شده و در مورد 18 نامزد باقی مانده فهرست هنوز هیچ تصمیم گیری انجام نشده است و شورای مرکزی جبهه متحد در حال بررسی معیارها و دریافت نظرسنجی از مراکز دقیق سنجش افکار عمومی است.



مالک شریعتی تشریح کرد: مضار رقابت درونی اصولگرایان

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی اعتقاد دارد: چنانچه دو فهرست جداگانه از اصولگرایان در تهران منتشر شود، بسیار محتمل است که عناصر خارج نشین جریان فتنه - حتی یک روز قبل از انتخابات که دیگر فرصتی برای مقابله با آن نیست - وارد عمل شده، از فرصت دو پاره شدن آرای اصولگرایان استفاده کنند و بخشی از بدنه رای خود را با کمک ابزارهایی سریع و سهل الوصول چون شبکه های اجتماعی مجازی (فیس بوک، توئیتر و گوگل پلاس) به پای صندوقها بیاورند و برای این کار تنها 20% آرای شبکه ای موسوی یعنی حدود 435 هزار رای کافی است درحالیکه بخشی از آن در گذشته به طور معمول در اختیار اصلاح طلبان بوده است. بازبینی آرای علیرضامحجوب در مجلس هفتم (200 هزار) و مجلس هشتم (300 هزار) به دلیل حضور قطعی او در انتخابات مجلس نهم مفید است تا بدانیم رسیدن آرای اصلاح طلبان به مرز 400 هزار رای در تهران با سازماندهی شبکه های مجازی چندان غیرمحتمل و اصلا خیال پردازانه نیست.



قنبری خبر داد: رد صلاحیت تنها یک نماینده اصلاح طلب

سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس با بیان اینکه صلاحیت تمامی نمایندگان اصلاح‌طلب به غیر از یک نماینده از سوی شورای نگهبان تائید شده است، گفت که حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات در افزایش مشارکت مردم تاثیرگذار است.

قنبری با بیان اینکه رقابتی شدن و رقابتی بودن فضای انتخابات تضمین کننده مشارکت گسترده است، تصریح کرد: میزان مشارکت مردم در انتخابات بستگی به احساس آنها مبنی بر میزان رقابتی بودن انتخابات و حضور سلیقه‌ها مختلف دارد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره تائید صلاحیت‌ نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس گفت: صلاحیت تمامی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس به غیر از آقای اقبال محمدی، تائید شده است.



آیت الله امینی:به کسانی که دیگران را تخریب می‌کنند رأی نمی‌دهم

امام جمعه قم در توصیه‌ای به کاندیداهای انتخابات گفت: سعی کنید به مردم وعده‌هایی که قدرت انجام آن را ندارید ندهید.



آیت الله امینی افزود: متاسفانه نامزدهای انتخابات برای اینکه رای مردم را به دست آورند به مردم وعده می‌دهند و بعد در عمل به وعده ناتوان می‌مانند و مردم را بدبین می‌کنند.

وی با اشاره به الزامات تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس گفت: نامزدهای انتخابات سعی کنند در تبلیغات از خوبی‌های خودشان بگویند.



آیت الله امینی غیبت و تخریب دیگران را گناه بزرگی دانست و گفت: من در رای دادن دقت می‌کنم که به کسانی که چهره دیگران را تخریب می‌کنند رای ندهم.



مدیرعامل موسسه همشهری : قالیباف به تصمیات جبهه متحد اصولگرایان پایبند است

مدیرعامل موسسه همشهری گفت: وحدت اصولگرایان توصیه شهردار تهران بوده و وی همچنان بر پایبندی به تصمیم‌ها و جمع بندی جبهه متحد اصولگرایان از یکسو و پرهیز از هر گونه سهم خواهی، تکروی و لطمه به یکپارچگی عملی جبهه اصولگرایی از سوی دیگر تاکید دارد.



مهدی ذاکری یادآور شد: خبر ارسال نامه از سوی آقای قالیباف به جبهه متحد که از سوی یکی از سایت های خبری منتشر شده بود، صحت ندارد.

محسن غرویان از کاندیداتوری مجلس و خبرگان رهبری انصراف داد

حجت الاسلام محسن غرویان استاد حوزه و دانشگاه در نامه ای به فرمانداری مشهد از کاندیداتوری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اعلام انصراف کرد.



وی اعلام کرد: برای کاندیداتوری خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از مشهد مقدس نام نویسی کردم که امروز به صورت رسمی در نامه ای به فرمانداری انصراف خودم را اعلام داشتم.



حجت الاسلام غرویان اظهار داشت: با توجه به این که بنده خراسانی هستم از این جهت بر اساس وظیفه از این شهر کاندیدا شدم.



وی در خصوص دلایل انصراف خود، تصریح کرد: از آنجایی که وقت کافی برای تبلیغات در مشهد را نداشتم؛ از این رو از کاندیداتوری انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی در مشهد انصراف دادم.



حداد عادل ارتباط تشکیلاتی خود با جبهه پایداری را رد کرد

عضو کمیته داوری جبهه متحد اصولگرایان گفت: من از همان ابتدا عضو جبهه متحد بودم و ارتباط تشکیلاتی با جبهه پایداری ندارم.



حدادعادل در خصوص این سئوال که ظاهرا موضع شما بین جبهه های متحد و پایداری مشخص نیست و حتی ممکن است عضو جبهه پایداری باشید نیز تصریح کرد: من از همان ابتدا عضو جبهه متحد بودم و ارتباط تشکیلاتی با جبهه پایداری ندارم ولی همواره به اتحاد دعوت کرده ام. البته من سخنران جلسه ای بودم که جبهه پایداری در آن اعلام موجودیت کرد.



۲۰ نامزد جبهه پایداری در تهران قطعی شد

جبهه پایداری انقلاب اسلامی 20 نامزد خود را برای قرار گرفتن در لیست تهران به طور قطعی مشخص کرد.



بر اساس این گزارش، شنیده حاکی است 20 نامزد قطعی جبهه پایداری برای شهر تهران به شرح زیر است: 1- غلامعلی‌ حدادعادل 2- حجت‌الاسلام ناصر سقای‌بی‌ریا 3- محمد کوثری 4- حجت‌الاسلام قاسم روانبخش 5- مسعود میرکاظمی 6- حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی 7- علی‌اصغر زارعی 8- حجت‌الاسلام حمیدرسایی 9- حجت‌الاسلام محمود نبویان 10- مهدی‌ کوچک‌زاده 11- حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان 12- فاطمه آلیا13-زهره سادات لاجوردی 14- حسن حمیدزاده 15- مجتبی رحماندوست 16- محمد سلیمانی 17- محمدهادی زاهدی وفا 18- بیژن نوباوه 19- زهره طبیب زاده 20-سیدمهدی هاشمی



بی‌بی‌سی: اصلاح‌طلبان هرگز مانند امروز آشفته و به هم ریخته نبوده‌اند

بی بی سی فارسی، اصلاح طلبان را آشفته تر از همیشه توصیف کرد و نوشت: سبزهایی که شعار جمهوری ایرانی دادند، از اصلاح طلبان مذهبی گذشته بودند و میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای آنان صرفا بهانه بود.



سایت رسانه دولتی انگلیس در مطلبی به قلم یکی از اعضای فراری حلقه کیان (مجید محمدی)، اصلاح طلبان همسو با خاتمی را « به هم ریخته ترین و آشفته ترین طیف مخالفان حکومت» خواند و نوشت: کسی نمی داند چه تعداد از این اصلاح طلبان مذهبی به طیف برانداز پیوسته اند و چه تعداد هنوز به حاکمیت وفادارند و می خواهند در انتخابات شرکت کنند؛ همان طور که در دهه 70 یا 80 نمی دونستیم چه تعداد از آنها مذهبی یا باورمند به ولایت فقیه مانده اند و چه تعداد تغییر عقیده داده اند. اما سبزهای فعال در روز قدس و عاشورای سال 88 با شعارهایی مثل «جمهوری ایرانی» و «نه غزه نه لبنان» نشان دادند از اصلاح طلبان مذهبی گذشته اند و موسوی و کروبی برای آنان صرفا بهانه هایی برای فعالیت در عرصه عمومی بوده اند.

