اخبار ورزشی خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: همزمان با دهه فجر امسال بیش از ۱۰۰برنامه ورزشی، فرهنگی و جوانان به مناسبت گرامیداشت این ایام در استان برگزار می شود.

جعفر قدیری اظهار کرد: حوزه جوانان و ایجاد ظرفیت سازی برای بهره مندی از قابلیت های جوانان و بالفعل در آوردن آن، یکی از استراتژی‌های اصلی ما در برنامه ریزی برنامه های گرامیداشت دهه فجر است.

وی افزود: نزدیک به 80 مسابقه ورزشی در رشته های مختلف در اقصی نقاط خراسان جنوبی در رشته های فوتسال، پینگ پنگ، دارت، شطرنج، همگانی، کشتی پهلوانی، آمادگی جسمانی و ایروبیک، دو و میدانی، جانبازان و معلولین، کوهنوردی، بدمینتون، نجات غریق، تیراندازی، ژیمناستیک، وزنه برداری، پرورش اندام و کاراته نیز در دهه فجر برگزار می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: دیدار با خانواده های شهدای جوان، افتتاح وب سایت تخصصی قرآن و اهل بیت (ع)، رونمایی از ربات نجومی اینترنتی، برگزاری نمایشگاه روز فناوری فضایی ایران، برگزاری مسابقه پیامکی، دیدار جوانان با چهره های انقلاب از دیگر برنامه هایی است که برای گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: میزبانی سومین المپیاد فرهنگی ورزشی بانوان منطقه 9 کشور در رشته های شطرنج، والیبال، بسکتبال، پینگ پنگ و برگزاری مسابقات والیبال در دو بخش آقایان و بانوان ویژه ادارات و ارگان ها از جمله برنامه هایی است در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی اجرا می شوند.

قدیری مسابقات پینگ پنگ، همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی آدینه با همکاری ستاد نماز جمعه، میزبانی مسابقات المپیاد تیراندازی کشوری توسط هیات تیراندازی و مرکز محمد رسول ا... (ص)، برگزاری مسابقات پینگ پنگ و فوتسال به میزبانی دانشگاه بیرجند بین کلیه دانشگاه های استان را دیگر برنامه های ویژه این ایام برشمرد.

وی برگزاری دالان انقلاب، برگزاری همایش جوانان دیروز و جوانان امروز، اجرای جنگ بهار در زمستان، برگزاری مسابقه کتابخوانی، بر پایی شب شعر با موضوع شهدا، جوانان، انقلاب اسلامی، برگزاری مسابقات پرسش و پاسخ ویژه جوانان، برگزاری مسابقه استانی با عنوان من، انقلابی من؛ انتظار من در قالب عکس، کاریکاتور و خوشنویسی، برپایی مسابقه حرف دل جوانان با امام خمینی(ره)، برگزاری مسابقه فرهنگی همراه با روز شمار دهه فجر انقلاب، با محوریت روز 18 بهمن ماه با عنوان روز انقلاب اسلامی، جوانان، خود باوری و نهضت علمی را از دیگر برنامه های دهه فجر در استان برشمرد.

رئیس هیئت کونگ فو استان معرفی شد

مجمع انتخاب رئیس هیات کونگ فو استان برگزار شد که پس از رای گیری از میان 17 رای ماخوذه غلامرضا رضایی توانست با کسب تمامی آرا نظر اعضای مجمع را به خود جلب کند که پس ار تنفیذ حکم از سوی رئیس فدراسیون رسما سکان هدایت کونگ فو استان را بر عهده خواهد گرفت.

همچنین غلامحسین محمودی راد، رضا زنگویی و ریحانی بعنوان اعضای هیئت رییسه از مجمع رأی اعتماد گرفتند.

مسابقات قهرمانی تنیس روی میز امید استان گرامیداشت دهه فجر برگزار شد

مسابقات قهرمانی تنیس روی میز امید استان گرامیداشت دهه فجر با حضور 22 بازیکن بصورت دوحذفی در سالن شهید سرحدی بیرجند برگزار شد.

در پایان این مسابقات مصطفی ابراهیم آبادی از دانشگاه آزاد، محمد امین علیزاده از آموزشکده ابن حسام، امیر حسین عباسپور از راهنمایی شهید مدرس و میلاد بهروزیان از راهنمایی تیزهوشان به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

مسابقات انتخابی تیم کبدی نوجوانان دختر استان در شهرستان درمیان برگزار شد

مسابقات انتخابی تیم کبدی نوجوانان دختر استان در شهرستان درمیان برگزار و برترین های این مسابقات در قالب تیم استان به مسابقات نوجوانان دختر منطقه 5 کشور اعزام شدند.

تیم استان با ترکیب مهدیه شهابادی، زینب صالحی، سمیرا صالحی، عالیه عبدالهی، منیره نوری، سحر کاظمی، فاطمه رحمانپور، خاطره فروتن، سلیمه رحمتی، فاطمه کوهستانی، فاطمه سالاری طبس و فاطمه عظیمی آواز در مسابقات کشوری حضور خواهند داشت.

همچنین اکبری و نیکوکار به عنوان مربی و سرپرست تیم استان را همراهی خواهند کرد.