هیگواین علاقه ای به پیوستن به چلسی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مهاجم آرژانتینی در این فصل عملکرد بسیار خوبی برای رئال مادرید داشته و تا به حال 14 گل برای این تیم به ثمر رسانده است.

روزنامه های انگلیسی چندی پیش از پیشنهاد 33 میلیون پوندی باشگاه چلسی برای جذب هیگواین خبر دادند اما به نظر می رسد این بازیکن علاقه ای به حضور در جمع آبی های لندنی نداشته باشد.

ویلاس بوآس سرمربی چلسی قصد دارد هیگواین را به عنوان جانشینی برای دیدیه دروگبا که به احتمال فراوان در تابستان استمفوردبریج را ترک می کند، به خدمت بگیرد.

هیگواین قصد ندارد خانواده اش را از مادرید خارج کند و همچنین امیدوار است برای فتح لیگ قهرمانان اروپا و لالیگا به رئال کمک کند.

رئال اکنون با 7 امتیاز اختلاف نسبت به بارسلونا در صدرجدول رده بندی لالیگا قرار دارد و از بخت خوبی برای فتح لالیگا برخوردار است. آنها آخرین بار در سال 2008 موفق به کسب این عنوان شده اند.