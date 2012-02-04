خوابگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مشهد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سرگلزایی ظهر شنبه در نشست خبری دهه فجر در تشریح دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در معاونت فرهنگی اظهار داشت: این خوابگاه ششمین خوابگاه دانشجویی است که در فضایی به مساحت دو هزار و 500 متر مربع و در قالب 55 سوئیت ویژه خواهران دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی با حمایت مسئولان دانشگاه ساخته شده است.

وی بهره برداری از کتابخانه فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را از دیگر طرحهای آماده بهره برداری در این دهه برشمرد و اظهار داشت: این کتابخانه در قالب دو هزار و 500 جلد کتاب در مسجد حضرت زهرا (س) دانشگاه به بهره برداری می رسد.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی کتابخانه ویژه دفاع مقدس با عنوان شهدای دانشجو در قالب 700 عنوان کتاب را از دیگر اقدامات انجام شده در راستای ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه برشمرد.

سرگلزایی برنامه ریزی برای ایجاد موزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری را از کارهای مهم سال جاری در این معاونت برشمرد و افزود: در بخش سخت افزاری دستگاه ها و تجهیزات دانشگاه طی 60 سال گذشته جمع آوری و در موزه نگهداری می شود.

وی افزود: در بخش نرم افزاری نیز که در سه بخش دانشگاه و انقلاب، دانشگاه و دفاع مقدس و دانشگاه و سازندگی در نظر گرفته شده است، که هم اکنون بخش دانشگاه و انقلاب آن آماده راه اندازی است.